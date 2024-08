Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con Begoña al límite, un chantaje y ¿Marta a la cárcel?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Jesús seguía con sus planes de drogar a su mujer y poco a poco su plan surte efecto pues todos comienzan a ver que Begoña está mal. Por la noche, Begoña aseguraba que alguien le ha robado la medalla de su madre y al ver que su mujer no paraba de mostrarse alterada, Jesús celebraba que todo salga a pedir de boca.

Joaquín le comunicaba a Luis que la cantidad de dinero que pide Peralta para comprar las tierras y sacar adelante el balneario es inasumible para ellos. Justo Andrés llegaba al laboratorio y acusaba a su primo de ocultarle algo y le pedía que no le mienta.

Después, Luis llegaba a casa de los Merino con malas noticias y les contaba a Joaquín, Gema y su madre que el banco ha rechazado darles el préstamo que necesitan para comprarle a Peralta sus tierras. Es entonces cuando Digna se planteaba hipotecar su casa confiando en que el plan de sus hijos será viable.

Jaime le contaba a Luz que por fin ha decidido sincerarse y le ha explicado a Marta lo de su enfermedad y que ella le va a apoyar. Tras ello, el doctor le decía a su compañera que debería seguir sus pasos y contarle a Luis todos sus secretos. Después es Marta la que acudía a ver a Luz para interesarse por la enfermedad de su marido y si tiene cura pero Luz le decía cuál es la realidad haciendo que la De La Reina se derrumbara en sus brazos y Luz le explicaba que han roto su relación.

Carmen acudía a ver a Damián para agradecerle que haya pagado la fianza de Tasio. Y el patrón no dudaba en decirle a la dependienta que debe apoyar a su marido y le pedía que no le cuente a nadie que él es el verdadero padre de Tasio. Tras ello, y harta de toda la situación que están atravesando, Carmen optaba por echar a su marido de casa.

Andrés decidía confiarle a María que se encargue de los preparativos de la fiesta de aniversario de la empresa familiar. Mientras, Isabel al sentirse ninguneada por Marta por tumbar su propuesta de crear una sucursal en Rota para abrirse al mercado americano, decidía contarle a Jesús que su hermana está enrollada con Fina y el De La Reina se enfrentaba con la secretaria por insinuar que su hermana «es una invertida».

Isidro no está dispuesto a quedarse en silencio y le preguntaba a Damián por lo que pasó con la muerte de Clotilde y Valentín sobre todo al preguntarse por qué su patrón tenía guardado el anillo de su nuera en el maletero del coche. Y Damián trataba de despejar las dudas de su chófer diciéndole que tras enterarse de que los dos eran amantes quemó los enseres de Clotilde y Valentín y por eso encontró el anillo en el coche.

Luz decidía sincerarse con Luis tal y como le recomendó Jaime y le contaba que no estudió la carrera de medicina ni tiene el título pero que tiene todos los conocimientos para ejercer de doctora y que ha mentido a todo el mundo. El perfumista no entendía por qué Luz le ha engañado y pese a que ella le decía que nunca le ha dejado de querer, la reacción del perfumista descolocaba a Luz.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 19 de al viernes 23 de agosto:

Capítulo 124 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 19 de agosto

Tras ver que sus planes de drogar a Begoña surten efecto, Jesús sigue echándole gotas en el café y le recuerda su actitud con la medalla y que se altera por cosas que no pasan. Ella insiste con su viaje a Londres pero Jesús le dice que no puede irse con esa confusión mental y aturdimiento y que si no mejora no debería irse.

María está muy ilusionada con que Andrés y Damián le hayan confiado todos los preparativos del 30 aniversario de las perfumerías. Y no duda en proponer la realización de una verbena para celebrarlo por todo lo alto para adaptarse a los nuevos tiempos. Una idea que a Jesús no le convence nada pero que a Damián le parece bien llevarla a cabo.

Marta no duda en decirle a Jaime que va a estar apoyándole en todo momento en su lucha contra la enfermedad mientras el doctor le cuenta que todo se va a ir agudizando y llegará el día en el que deje de poder ver. Tras ello, Jaime deja claro que él quiere seguir trabajando para sentirse útil pero ella le dice que es peligroso por lo que puede afectarle a los pacientes y él le recuerda que cuenta con la ayuda de Luz. Además le deja claro que no quiere que nadie se entere.

Desde que Claudia y Mateo se besaron furtivamente en el almacén ninguno ha podido parar de pensar en ello. Y por eso, cuando el joven párroco aparece en la cantina y Fina le pide que se siente con ella y Claudia él intenta esquivarlo para evitar estar cerca de la dependienta. Tras ver que algo pasa entre ellos, Claudia le cuenta que besó al cura y que no sabe que hacer ahora pero que está enamorado de él y Fina le recomienda que corte por lo sano.

Tasio intenta hacer ver a Carmen que todo va a cambiar y que van a salir de esta. Pero la dependienta se muestra inaccesible con su marido y no confía en que pueda conseguir todo el dinero que han perdido de forma legal. Además Carmen le dice que no quiere estar con una persona que no le respeta.

María no duda en decir que Begoña está desquiciada y que no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Por su parte, Andrés le pide ser compasivos con ella porque no supera la muerte de su madre. Después Begoña baja al salón y le pide disculpas a Gema por sobrepasarse con ella mientras María le recomienda que busque ayuda y que quizás debe ir a un sanatorio como su madre. Y Andrés le recrimina su actitud con ella.

Tras descubrir las mentiras de Luz, Luis decide ir al dispensario a hablar con ella para tratar de indagar sobre su pasado preocupado por el futuro de la fábrica y lo que puede afectar que ella les haya engañado al asegurar que es doctora y le pide saberlo todo de ella. Y Luz le cuenta que fue una niña abandonada y que estuvo en prisión por haber ejercido la medicina sin título. Después Luz le pide a Luis que no la delate y que le deje seguir ejerciendo pese a no ser doctora oficialmente.

Andrés acude a ver a Luz preocupado por el estado de Begoña y le cuenta todo lo que sucedió el día anterior con la medalla de su madre y que tiene una actitud extraña. La doctora le dice que su situación puede haberla afectado a tener delirios y Andrés comparte sus dudas sobre que Begoña pueda haber heredado la enfermedad mental de su madre. Tras esa charla, Luz acude a visitar a Begoña y le pregunta si sigue tomándose calmantes y al tratar de sacarle sangre ella se pone agresiva.

Capítulo 125 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 20 de agosto

Después de que Digna rompiera su compromiso, Damián convoca a Luis en el despacho para anunciarle ante Jesús que ha decidido hacer una celebración del aniversario de la fábrica en una comida familiar en la que estén presentes tanto los De La Reina como los Merino al margen de la verbena para los empleados que prepara María.

Precisamente, durante los preparativos de la verbena, Gema tiene un fuerte desencuentro con Isabel, la secretaria de Jesús y Marta después de que deshechen su propuesta para la música de la verbena. Pero si hay algo que dejará tocada a la doncella es ver que su amiga María no da la cara por ella ante Isabel.

Tasio sigue sin levantar cabeza después de su detención por la estafa de los electrodomésticos y hasta Gaspar le pide que le devuelva todo el dinero que le dio para comprar la radio que no funciona. Tras no aguantar más, Carmen recurre a su suegra y Ángela no duda en ir a ver a su hijo. Y pese a que sus inicios no fueron buenos, la mujer aplaude la decisión de su nuera de echarlo de casa para ver si así su hijo escarmienta. Tras hablar con Tasio, Ángela le dice que tiene que dejar de sentirse un hijo de segunda porque Damián no le trate igual que a sus otros hijos.

Luz sigue muy preocupada por la actitud de Begoña y no duda en compartir con Andrés la actitud violenta que tuvo con ella. La doctora Borrell cree que Begoña sigue tomando pastillas y de ahí la actitud tan rara que está teniendo. Además no duda en decirle que sino quizás es que está heredando los problemas mentales de su madre.

Después de llegar a la colonia, Joselito recibe la negativa de Claudia para conocerle y poder iniciar una relación como esperaba su madre. Y es que la dependienta no para de pensar en Mateo. Por su parte, Jaime le recomienda a Luis que aproveche su futuro con Luz y se olvide de todas sus mentiras y secretos.

Joaquín no duda en colarse en el despacho de Jesús para sustraer su contrato para conseguir que le den una hipoteca en el banco para poder sacar adelante el proyecto del balneario. Pero justo cuando pretendía hacerlo, Isabel casi le pillaba.

Después de ver a Begoña con Julia, Jesús compartía con Digna sus temores porque su mujer haya podido perder la cabeza y no duda en preguntarle si ha visto comportamientos extraños en ella pero su tía le dice que lo único que cree es que Begoña necesita cuidado y que la dejen tranquila para que logre superar la muerte de su madre. Justo entonces, Begoña aparecía echa una furia porque alguien había destrozado un dibujo que le había hecho Julia.

Capítulo 126 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 21 de agosto

Digna sigue sin perdonar que Damián le haya ocultado todo este tiempo que Julia en realidad era hija de su hijo Valentín y que por tanto ella es su abuela. Además la cocinera no duda en decirle a su cuñado que ya no puede confiar en él.

Gema sigue ayudando a Joaquín con la puesta en marcha del proyecto del balneario. La doncella acompaña a su marido al banco para pedir la hipoteca y se olvida de comprar la tarta para la verbena. Tras no poder conseguir la tarta, Gema llega a la verbena con una fuente de magdalenas y María se lo recrimina. La mujer de Andrés no duda en sospechar de los viajes que está haciendo de nuevo Gema a la capital y la doncella le dice que no le puede contar nada pero que su futuro cambiará muy pronto. Una revelación que Isabel escucha.

Gracias a las gotas que le suministra Jesús y todos sus desvaríos, Begoña empieza a dudar realmente de su cordura y de si no ha heredado la enfermedad mental de su madre. Pero Digna trata de ayudarla diciéndole que lo único que tiene que hacer es descansar y comer para ponerse fuerte.

Joselito se presenta en la tienda con un ramo de flores para pedirle a Claudia que se case con él. Pero la dependienta no duda en rechazar su proposición. Después don Agustín le cuenta al joven de don Benito que Mateo quise casarse con Claudia antes de convertirse en cura. Tras descubrirlo, Joselito se piensa que Claudia está embarazada del párroco.

Digna se niega a acudir a la comida de la celebración del 30 aniversario de la fábrica y Luis se lo recrimina. Después es Isidro el que trata de convencer a su amiga de que acuda a esa celebración y que tiene que recordarle a Daián y a Jesús que los Merino también merecen estar ahí.

Ángela trata de ayudar a su hijo Tasio y que deben tratar de investigar el paradero de Íñigo para que pague por la estafa en la que le metió. El operario por su parte le dice que su único objetivo era conseguir dinero para demostrarle a Damián que él también puede llegar lejos y que por todo ello ha perdido todo, a su mujer, su dinero y le debe una deuda a su padre.

Tras su charla con Jaime, Luis acude al dispensario para decirle a Luz que no la va a denunciar y que tiene un fuerte compromiso con la medicina y que no quiere echar por tierra su profesión ni dejar a la fábrica sin alguien como ella. No obstante, Luis le deja claro a Luz que no puede olvidar que le mintió y que le rompió su corazón y por ello mantendrá las distancias con ella mientras Luz le pide perdón por haberle hecho tanto daño.

Begoña sufre alucinaciones y siente que Andrés la visita en su alcoba para preocuparse por ella y que le quiere y que Jesús le vuelve a apuntar con una escopeta. Fuera de sí, se presenta en la comida familiar y acusa a Jesús de haber matado a Clotilde y a Valentín delante de todos. Después se figura que habla con su madre y termina desmayándose.

Capítulo 127 – Jueves 22 de agosto

Después de acusar a Jesús de haber asesinado a Clotilde y Valentín delante de Digna y de Luis, Damián deja entrever que quizás deberían llamar a un profesional aunque Jesús por ahora prefiere llevarlo en silencio para evitar escándalos.

Tras tratar de arreglar la radio que le vendió a Gaspar, Tasio descubre una pista que podría cambiarlo todo. Y es que en ella figura la empresa que la fabricó. Algo que podría ayudar a encontrar a Íñigo y por ello no duda en contárselo a la guardia civil. Después gracias a su pista, Tasio le cuenta a Carmen que han encontrado a un cómplice de Íñigo en Portugal.

Jesús trata de decirle a Begoña que él solo quiere ayudarla y que no quiere acabar con su vida y le deja claro que lo que cuenta del disparo fue un accidente y que lo que él recuerda es falso. Pero Damián vuelve a dejarle claro que puede denunciar a Begoña por adúltera si él sigue tratando de meterse donde no le llaman.

Por su parte, Andrés no duda en encararse con su padre y le amenaza diciéndole que hará justicia y que aunque Begoña no está bien todo lo que ha dicho cuadra con los tejemanejes que se han traído él y Jesús con todo este asunto. Mientras Luis también hace que Digna dude de que lo que soltó Begoña no pueda ser verdad.

Después, Andrés acude a ver a Luz a contarle todo lo sucedido y lo que Begoña ha destapado delante de todos. Ahora cree que a Begoña la tienen amenazada y quizás por ello no ha contado nada hasta ahora que se ha sentido acorralada. Por su parte, la doctora cree que todo puede ser producto de los barbitúricos y por eso propone que Jaime la examine. Y aunque no le hace gracia, Jesús accede a regañadientes que su cuñado pueda extraer sangre a su mujer.

María sigue sin entender que se trae Gema con Joaquín en sus viajes a Madrid y no duda en compartir con Isabel que su amiga se trae algo entre manos y no quiere contarle la verdad. Después, la secretaria pilla a Joaquín dejando su contrato y el de Luis en el archivador. Tras contárselo a Jesús, el De La Reina le pide a su secretaria que investigue a su primo y todo lo que esconde.

En plena verbena y después de los fuegos artificiales, Joselito se subía borracho al escenario y gritaba delante de todos los trabajadores que Claudia y Mateo van a tener un hijo. Tras ver el revuelo generado, don Agustín disfruta de ver que sus planes han salido a pedir de boca mientras el joven cura y la dependienta se mueren de la vergüenza sin saber que hacer ante ese bulo.

Ángela queda con Damián en secreto después de llamarle a casa para hablar de la situación de Tasio y le recrimina que por su culpa el operario se siente un hijo de segunda y que todo esto le ha llevado al abismo. Por otro lado, Luz comparte con Jaime lo que le ha pasado con Luis y que tiene muy presente aún sus sentimientos hacia el médico y él le recomienda que luche por su amor. .

Capítulo 128 – Viernes 23 de agosto

María celebra el éxito de la verbena y comparte con la familia como todo ha salido en los periódicos hablando maravillas de los De La Reina y Andrés le dice que está orgulloso de ella y Damián le da la enhorabuena mientras Jesús pide tener menos entusiasmo con la situación de Begoña.

Isabel se acerca a Gema para disculparse con ella por haber estado tan detrás de ella para tratar de descubrir los secretos de Joaquín y los Merino. La doncella se apiada de ella y le propone tener una comida juntas en la cantina para charlar de sus cosas.

Damián le dice a Jesús que la situación de Begoña empeora y que a ellos les puede poner en graves problemas. Su hijo le deja claro que estará más pendiente de ella y que espera que nadie crea a su mujer. Pero además le cuenta el rumor sobre Claudia y Mateo.

Luis tiene dudas acerca de la veracidad de las acusaciones de Begoña a Jesús por el asesinato de Valentín y no duda en compartirlas con Digna mientras su madre cree que todo son desvaríos de Begoña pues tienen el acta de defunción de Valentín en Brasil. Después, Andrés le cuenta a su tía que sigue tratando de encontrar el cuerpo de su primo en Brasil.

Claudia discute con Joselito y le deja claro que no le va a perdonar jamás lo que ha hecho. Por su parte, al ver que todo este escándalo está corriendo como la pólvora por la colonia y puede afectar de lleno a la reputación de la fábrica tras ver que Claudia podría perder su trabajo, Mateo decide interceder por ella ante Marta y propone ser él quien pague todas las consecuencias para que ella pueda seguir trabajando en la tienda.

Después de no creerse lo que Isabel le contó sobre Marta y Fina, Jesús decide hablar con su secretaria que le cuenta que vio a su hermana besándose con la dependienta en el pasillo. Y entonces Jesús decide seguir investigando sobre este controvertido asunto. Para ello, no duda en presentarse en la tienda para hablar con Fina y tratar de utilizar esta información para chantajear a Jaime.

Tras su acercamiento en la verbena y después de su charla con Jaime, Luz y Luis vuelven a tener un encuentro a solas y Luis le dice que iría con ella al fin del mundo y trata de besarla pero ella se aleja.

Jesús se reúne con Marta y pide despedir a Fina por haberle tratado mal pero al ver que su hermana defiende a la dependienta, el de La Reina se enfrenta con ella diciéndole que no está siendo profesional. Después, Marta le cuenta que Jesús le está presionando con su despido.

Jesús no duda en chantajear a Jaime para que no haga públicos los resultados del examen que le ha hecho a Begoña y que contará a todos que está todo bien o él hará público que su hermana Marta tiene una relación con Fina y que él le fue infiel a Marta y el doctor le pide que tenga compasión con su hermana que podría acabar en la cárcel.