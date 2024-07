Yulen Pereira verbaliza con claridad quién es su ganador de ‘Supervivientes All Stars’

El programa ‘Fiesta’, como otros de la parrilla de Telecinco, ha calentado la gran final de ‘Supervivientes All Stars’ que Telecinco celebra mañana por primera vez desde Honduras. Y ha obligado a sus colaboradores a mojarse, entre ellos, Yulen Pereira.

El esgrimista y concursante de la edición 2022 es tertuliano del espacio dedicado al reality de supervivencia y ha sido muy expeditivo en su opinión sobre quién debe ser el auténtico ganador de esta versión especial de leyendas entre Sofía Suescun, Marta Peñate, Jorge Pérez y Alejandro Nieto.

«Yo soy team Salvaje, yo soy de Alejandro de siempre. Me parece el más salvaje, el más real, el que si pierde se enfada. No está haciendo un teatro, no está haciendo un papel. Él está siendo cien por cien real», ha resaltado Yulen Pereira, considerando así que es el más completo y el concursante que mejor representa la esencia de ‘Supervivientes’.

En cambio, el que fuera pareja de Anabel Pantoja se ha mostrado crítico con Sofía Suescun, que para él no es merecedora del premio de 50.000 euros. «A Sofía la he visto impostada, no está siendo natural ni real», ha sentenciado.

Por último, Yulen Pereira ha añadido que no le disgustaría que ganase Marta Peñate, pero que su corazón está con Alejandro Nieto: «Marta también puede ser una justa vencedora, pero para mí Alejandro es el más real, y el que está haciendo un concursazo».