‘Una vida perfecta’ rompe la maldición de Telecinco con las series turcas y funciona pero sin sobresalir

Telecinco estrenaba este miércoles, 17 de julio, su nueva serie turca. Titulada ‘Una vida perfecta‘, se ha tratado de un enésimo intento por dar en la tecla con una producción otomana tras fracasar con todas las anteriores apuestas: ‘Love is in the air’ (7,1%), ‘Mi hogar, mi destino’ (9,8%) o ‘Amor a segunda vista’ (7,4%). Pero sin ir tan lejos, ‘La Traición’ el pasado verano, retirada y desterrada a Divinity tras el primer episodio por marcar un paupérrimo 6,8% de share.

Y esta vez, en cambio, los datos han sido bastante correctos y se ha roto esa maldición. Lo cierto es que la cadena ha resultado mejor parada en su intención por atraer a la audiencia fan de este tipo de ficciones. El estreno con el capítulo piloto ha sido moderado, pero ha anotado un buen 11% y 817 mil espectadores de media pese a sus más de dos horas horas de duración. Lideró en el target femenino, público potencial, con un 14,2% y se elevó a 1.077.000 seguidores en la emisión simultánea con Divinity.

💎🗣️ El ESTRENO de #UnaVidaPerfecta en @telecincoes reunió 2.457.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



La serie turca firmó el 11% de cuota de pantalla y 817.000 espectadores de media. #Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/MRHcxtgSbY — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 18, 2024

No obstante, no es un resultado espectacular si tenemos en cuenta la intensísima campaña de promoción que ha tenido ‘Una vida perfecta’ desde hace más de un mes; con promos copando gran parte de la programación y con reportajes en Estambul, en los puntos de rodaje y con los actores y directores de la ficción. Mediaset apostaba extraordinariamente fuerte por esta serie pero, sin desmerecer ese positivo arranque, las expectativas tal vez eran más altas.

Además, era un reclamo que la protagonista sea una vieja conocida del público por interpretar el papel principal en ‘Tierra Amarga’, aquella serie que Antena 3 emitió con gran éxito en las tardes entre 2021 y 2023. Hilal Altınbilek, Sebnem en ‘Una vida perfecta’, y Onur Tuna, conocido también por la audiencia española por ‘Pecado Original’, eran un punto fuerte de este producto.

Así, tras esta correcta pero no sobresaliente acogida, habrá que esperar a comprobar si ‘Una vida perfecta’ irá sumando adeptos y se consolidará conforme las tramas vayan avanzando o si, por el contrario, acabará pinchando también como el resto de turcadas que ha testado Telecinco en los últimos años.

Por su parte, el nuevo pase de ‘Padre no hay más que uno’, la baza de Antena 3 para eclipsar la serie turca, consiguió el liderazgo cómodamente con un gran 14,3% y 1 millón de telespectadores. La tercera plaza fue para ‘Lazos de Sangre’ en La 1 de TVE con un pobre 7,9%.