Sentencia repetida al estreno de ‘Una vida perfecta’, la nueva serie turca de Telecinco

Telecinco vuelve a apostar por una serie turca para su prime time. Tras el fiasco del pasado verano con ‘La traición’, la cadena lo vuelve a intentar desde este miércoles con ‘Una vida perfecta’, una poderosa ficción que lo tiene todo para conquistar a la audiencia: una buena trama y protagonistas conocidos.

Y es que ‘Una vida perfecta’ cuenta con un reparto encabezado por tres actores conocidos por otras ficciones otomanas de éxito como Hilal Altınbilek (‘Tierra amarga’), Yiğit Özşener (‘Sühan: Venganza y amor’) y Onur Tura (‘Pecado Original’).

Por ello, Mediaset lo está dando todo con la promoción de ‘Una vida perfecta’ con promociones de los propios protagonistas dirigiéndose a la audiencia. Y es que Telecinco es consciente de que por ahora no ha conseguido afianzar a su público a la hora de emitir series turcas como si ha logrado Antena 3.

Telecinco ya lo intentó en prime time con ‘Love is in the air’, cuya segunda temporada se ofreció íntegramente en Divinity y con gran éxito de audiencia. Y antes de que Antena 3 emitiera a diario ‘Tierra amarga’, Telecinco probó a ofrecer una serie turca en sus tardes y estrenó ‘Mi hogar, mi destino’ en fin de semana con intención de emitirla de lunes a viernes contra ‘Pasapalabra’ pero tras su fiasco en audiencias pasó a Divinity.

‘Una vida perfecta’ narra la vida de Sebnem, que harta de que durante su infancia nadie creyera en ella por su inteligencia, opta por cambiar su aspecto. Aunque si su vida cambia es gracias a casarse con Onur, de familia adinerada, y que le da todo lo que ansiaba: lujo, privilegios y la envidia de cualquiera que les rodee. Aunque los fantasmas del pasado vuelven amenazando todo lo que le ha costado tanto conseguir al volverla a perseguir su historial criminal

El público da su veredicto al estreno de ‘Una vida perfecta’

Y como era de esperar, la audiencia ha utilizado las redes sociales para expresar su opinión sobre el estreno de ‘Una vida perfecta’ en Telecinco. De hecho, el hashtag se ha convertido en cuarto trending topic.

Son bastantes los que han confesado que ya se han enganchado a la nueva serie turca, entre ellos Pupi Poisson, ex-concursante de ‘Drag Race España’. «El inicio de la serie es potente … asesinato, cambio de imagen, cazafortuna, boda, extorsión», destaca un espectador.

Empieza fuerte y promete #UnaVidaPerfecta, y con Hilal Altinbilek es un SÍ.



Ya tengo una nueva para ver ya que en breve finaliza #SecretosDeFamilia. — Eduardo Real (@Edu_Real_) July 17, 2024

Alguien más le está enganchando la serie tanto como a mí? #UnaVidaPerfecta — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) July 17, 2024

Perdón lo que me estoy enganchando a #UnaVidaPerfecta — Serendipia. (@Heeavencanwait) July 17, 2024

Oye pues me está enganchando la primera novela turca que veo jjjjaj #UnaVidaPerfecta — jorge (@jorgevm90) July 17, 2024

Un 10 para esta nueva serie #UnaVidaPerfecta — Andaluza ZURDA (@AndaluzaZURDA) July 17, 2024

Pues hasta el momento me está gustando un montón #UnaVidaPerfecta — Miri💚⚡ fifty fifty ⚡ (@miriam_ortega19) July 17, 2024

Creo que me acabo de enganchar al culebrón turco #UnaVidaPerfecta de @telecincoes que hago!!!?? — ᑭᑌᑭI ᑭOISSOᑎ (@PupiPoisson) July 17, 2024

Buena serie #UnaVidaPerfecta. Tiene todos los ingredientes para no dejar de verla — Pepito Grillo (@PepeGrilloSPAIN) July 17, 2024

Hacía tiempo que no me enganchaba a una novela y esta lo ha conseguido! Que me enganche. Ya necesito el segundo capítulo! #UnaVidaPerfecta — 🌏 (@holdupthelight) July 17, 2024

Pues #UnaVidaPerfecta lleva 1 hora en emisión y la verdad es que me está enganchando.

Veremos como avanza! — RVTA TV / Audiencias (@revueltarosaTV) July 17, 2024