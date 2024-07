Patricia Pardo encara y despacha a Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’: «No vuelves a pisar el plató»

Patricia Pardo no se ha quedado callada en ‘Vamos a ver’ y ha hecho públicas las deudas que Joaquín Prat contrajo con ella a raíz de una apuesta. La presentadora ha abierto el programa de este lunes cantando y bailando a ritmo de Potra Salvaje junto a Ana Terradillos en la transición con ‘La Mirada Crítica’.

«Hoy podemos y queremos decir con orgullo que somos los reyes de Europa. Tras pasar invictos a la final de la Eurocopa, los jugadores de la Selección vuelven a escribir la historia del fútbol con una emocionante victoria frente a Inglaterra y levantar su cuarta copa», ha dicho muy emocionada la periodista gallega.

No obstante, en el arranque de ‘Vamos a ver’, aprovechando que se encontraba sola y sin la presencia de Joaquín Prat, ha querido dejar en evidencia sus ‘deudas’ con ella. «Hoy no tengo a Joaquín aquí. ¿Sabes por qué lo he mandado a casa?», le ha preguntado a Terradillos. «A Joaquín lo he mandado a casa porque me debe 1000 euros de lo de Kate Middleton y porque las dos hemos ganado la porra del 2-1. Le he mandado a casa y le he dicho que aquí no vuelve hasta que me pague», ha explicado Patricia Pardo.

«No vuelves a pisar el plató hasta que me apoquines lo que me debes», le ha advertido mirando a fijamente cámara. Más tarde, antes de dar paso a una publicidad, Pardo ha recordado el tema al enterarse de que Joaquín había llegado ya a las instalaciones de Mediaset, pues este lunes se ha incorporado al filo de las 12 del mediodía al programa, quizás por la resaca de la final de la Eurocopa y de la celebración por la victoria de La Roja.

«No os vayáis porque tenéis que asistir en directo a cómo Joaquín, que ya ha regresado, va a apoquinar sus deudas, que hoy se lo voy a echar en cara. Me debe los mil de la porra de Kate Middleton y la porra del viernes que la ganamos Dani Montero (colaborador del programa) y yo», ha insistido la comunicadora.

Una vez ya en plató, Prat le ha rebatido respecto a la porra sobre el resultado del España-Inglaterra: «Pero no pusimos dinero encima de la mesa». «Pero como tienes una deuda anterior… yo lo deslizo», le ha espetado Patricia Pardo. «Ya saldaré mi deuda, descuida», ha zanjado Joaquín sin querer enrocarse mucho más en el asunto.