Nuria Marín dice las cosas claras ante su despido en Telecinco: «Me parece una vergüenza…»

Desde principios de 2024 María Verdoy es la nueva presentadora de ‘Socialité’, programa que, hasta ese momento, habían conducido María Patiño y Nuria Marín los sábados y domingos en Telecinco. La periodista se puso al frente del espacio con el equipo de ‘La Fábrica de la Tele’ hasta que pasó a manos de la productora Fénix Media.

Nuria Marín nunca se ha pronunciado sobre cómo se produjo su despido y aceptó, sin mediar palabra, los cambios que se produjeron en la cadena. Sin embargo, harta de callar, la catalana ha concedido una entrevista para ‘Versió RAC 1’ de RAC1, donde ha desvelado cómo se enteró de la noticia, y no fue precisamente por los directivos.

«Se filtra, en los confidenciales digitales, que nos echan a María Patiño y a mí. Yo llamo a la cadena y digo que me parece una vergüenza, que al menos sea un humano quien te comunique que te quedas sin trabajar. Decidieron que nosotros no teníamos que seguir allí e intenté hacer una salida lo más elegante que pude. No he querido mirar atrás y lo que hace o deja de hacer Mediaset», reconoce la periodista.

Nuria Marín tilda de «agónicos» sus ultimos meses en Telecinco

Aunque es la primera vez que habla tan claro, Nuria Marín, que actualmente trabaja en TV3, concedió hace un tiempo una entrevista al programa ‘Collapse’ de la autonómica catalana, donde relató cómo vivió sus meses en Telecinco, los que tilda de «agónicos».

«Yo llevaba quince años en Telecinco, con ‘La Fábrica de la Tele’. Trabajaba con la productora, pero también hacía muchos formatos directamente con Mediaset. De repente, parecía que había una serie de personas que no debíamos estar ya. Veíamos que en algún momento pasaría, pero se no decía que todo estaba bien», explicó la presentadora.

Según Nuria Marín, esos últimos meses no fueron nada fáciles ni para ella ni para María Patiño. «Sí veía desde hacía un año o así, que en cualquier momento se acabaría. Te venían a tranquilizar: ‘no, no, tranquila, todo está bien’. Es que era ese el mensaje que recibían nuestros jefes. Era una agonía larga porque sabías que pasaría pero, ¿cuándo? Se hizo largo y pesado», sentenció en el programa de TV3.