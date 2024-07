Gonzalo Miró se juega su puesto por lo que hace en ‘Más Vale Tarde’: «Te voy a expulsar del plató»

Este martes 30 de julio en ‘Más Vale Tarde’ se vivió un momento de tensión cuando Marina Valdés regañó a Gonzalo Miró por su actitud. Todo ocurrió durante la sección de María Lamela, que, en esta ocasión quiso explicar cómo la Inteligencia Artificial impacta nuestra percepción de la realidad.

Mientras Marina Valdés, estaba presentando a su compañera, el colaborador ya se estaba riendo, lo que provocó el enfado de la presentadora. «Gonzalo Miró te estás portando fatal, te voy a expulsar del plató. Estás desconcentrando al personal», le espetó.

Además, María Lamena comentó, visiblemente molesta, que el colaborador «ya se está riendo antes de empezar a hablar. Esto Me parece increíble». Gonzalo Miró intentó defenderse explicando que la risa se debió a que cuando la presentadora mencionó «inteligencia artificial», justo después dijo «María Lamela, buenas tardes».

Siguiendo con la broma, Marina Valdés respondió refiriéndose a la colaboradora que ella es «inteligencia natural como la vida misma, gallega». «¿Cuál es tu conclusión? Esta broma no la he entendido», le reprochó Lamela. «Yo tampoco la he entendido», añadió la sustituta de Iñaki López y Cristina Pardo durante el verano.

Gonzalo Miró dice lo que piensa de la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado

Gonzalo Miró no se muerde la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas. De hecho, esa misma mañana, en ‘Espejo Público’, el otro programa en el que colabora, no ha dudado en salir en defensa de Pedro Sánchez en el día en que tenía que declarar ante el juez Peinado por el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción.

El juez Juan Carlos Peinado se desplazaba este martes hasta el Palacio de La Moncloa para tomarle declaración. Pero el presidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar. «Yo creo que nunca se ha presentado un juez en La Moncloa para conseguir la declaración de un presidente del Gobierno, o sea que histórico sí que es», empezaba diciendo Gonzalo Miró.

Tras esto, dejaba claro que para él todo lo que se está generando en torno a este caso es un «show»: «Hay que seguir insistiendo en que esto forma parte de un show en el que hay una sobreactuación por varias partes». «Me da la sensación de que hoy es lo de menos. Yo creo que el juez eso también lo sabe, aquí lo importante es ver a Pedro Sánchez sentado delante del juez en la Moncloa. Esta es la imagen que se está buscando y esta es la imagen que supongo que veremos mañana o pasado», sentenció Gonzalo Miró.