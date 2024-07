El rapapolvo de ‘La vida sin filtros’ y Cristina Tárrega a una invitada por llamar «catetos» a los españoles

‘La vida sin filtros’, el espacio de Cristina Tárrega ofreció este sábado su cuarta entrega de la segunda temporada dedicada a «Soy especial». Entre sus invitados, el programa contó con Carlotta Sabina, una joven valenciana que ha pasado de trabajar como camarera en una pizzería española a convertirse en millonaria y vivir en Dubai.

Carlotta Sabina comenzó a cobrar mil euros cuando empezó a trabajar en una pizzería. Tiene veintiséis años y, para ella, la clave es «la ley de la atracción», una fórmula para hacerte millonario. Y es que ella factura millones de euros al año y cuenta con su propia escuela de negocios en la que, mediante estudios, te ayuda a generar miles de euros al mes, como ella.

Desde entonces, Carlotta Sabina no para de compartir vídeos en redes sociales de su lujosa vida en Emiratos Árabes Unidos. Y con ello, la joven valenciana de 26 años no para de criticar nuestro país. «Me di cuenta la última vez que fui a España que allí todo está mucho más atrasado», explicaba en su paso por ‘La vida sin filtros’.

«Estás en España, te pones a pensar quiénes son tus vecinos y sólo tienes que mirar el parking de tu casa, los coches que hay aparcados. Te estás rodeando de personas que no ganan más de mil, mil quinientos euros al mes y esa es la primera razón por la que vine a vivir a Dubái», asegura en uno de sus vídeos. Por si fuera poco, se vanagloria de que cuando vivía en España pagaba muchos impuestos y ahora en Dubái paga 0.

Unas palabras sobre España que no gustaron nada entre los colaboradores de ‘La vida sin filtros’. La primera en cuestionarla era la propia Cristina Tárrega al recalcar que Carlota «nos llama catetos» a los españoles. Pero fue sin duda Carmen Alcayde la que se mostró más dura contra ella. «Creo que te pasas un poco con los españoles, en general«, le dijo la colaboradora.

«¿Tú no entiendes que nos gusta mucho el dinero y todo el mundo quiere ser rico, pero a lo mejor los de la mentalidad española también priorizamos, no sé, estar con nuestra gente y tú estás en Dubái? ¿Para ti la felicidad es el dinero y ya está?», le preguntó Alcayde después de compararla con el polémico influencer Llados. «El problema de la mentalidad en España no son las personas. Yo amo a las personas, pero el problema es el sistema educativo«, sentenciaba entonces Carlota Sabina.

Durante su entrevista en ‘La vida sin filtros’, esta valenciana afincada en Dubái fue clara al decir que le encantaba la vida de lujo que lleva y el dinero. Algo en lo que chocó con otro de los colaboradores. Así, el sacerdote Miguel Morillas no dudó en recordarle que «el dinero trae dinero, pero el amor también trae el amor» y por eso tiene que tener cuidado. «El dinero es muy importante, pero el dinero es una herramienta. La felicidad está dentro de ti», añadía Carlota.