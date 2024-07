César Muñoz admite cómo ha sido trabajar con Sandra Barneda realmente en ‘Así es la vida’

César Muñoz ha sido un rostro en pujanza en Telecinco en la última temporada televisiva gracias a ‘Así es la vida’. El periodista extremeño ha cumplido con creces su labor junto a Sandra Barneda, un tándem muy bien consolidado, en un programa que llegó en junio de 2023 a las tardes con el difícil reto de relevar a ‘Sálvame’.

El formato se concibió con fecha de caducidad, pues era algo así como un parche para verano, pero finalmente -aunque reducido a poco más de una hora- ha formado parte de la parrilla vespertina del canal de Mediaset durante todo el curso, haciendo dupla con ‘TardeAR’.

El programa producido por Cuarzo no ha terminado de cuajar pese a que ha anotado emisiones por encima de la barrera del 10% de manera puntual y, por eso, en Telecinco han decidido cancelarlo definitivamente y apostar, en su lugar, por ‘El Diario de Jorge’ con Jorge Javier Vázquez. Un espacio de testimonios vendido como un talk show renovado.

Con todo, a pocos días de que se produzca esa despedida, con la incertidumbre de si en Mediaset seguirán contando con él para otros proyectos, César Muñoz ha concedido una entrevista a Vanitatis. Y en ella el comunicador ha sido preguntado por sus fuentes de inspiración a la hora de decantarse por el periodismo.

«Iñaki Gabilondo y Mercedes Milá han sido mis grandes referentes desde bien pequeño», admite el joven, que señala que su «inteligencia, honestidad y sabiduría me llamaban mucho la atención». «Gabilondo era la primera voz que escuchaba al despertar, quería ser como él», añade.

Respecto a Milá, César Muñoz la define como «un torbellino que siempre me ha dejado con la boca abierta» La considera «como un todoterreno que te lleva a cualquier lugar» y destaca que «pilota como nadie cualquier tipo de formato desde el entretenimiento a la información». «Tiene un talento arrollador. Es una mujer poderosa, inspiradora. La echo de menos en televisión», sentencia.

En paralelo, no podía faltar la pregunta sobre lo que verdaderamente piensa de Sandra Barneda y cómo es trabajar con ella después de más de un año juntos en ‘Así es la vida’. «Ahora estoy aprendiendo de Sandra Barneda, una mujer fantástica que siempre me ha gustado y que me ha enseñado, aconsejando y guiado por caminos que desconocía. Sandra es guapa por dentro y por fuera. Tengo a la mejor maestra que podría imaginar, me ha enseñado a escuchar y a ver mucho más allá. Es lo mejor que me llevo de esta etapa y espero que sigamos siendo amigos muchos años más. Tengo una suerte inmensa», afirma alto y claro.

Por último, sobre su horizonte profesional, el periodista reconoce que le ilusiona «crear mi propia productora». No obstante, por el momento quiere «seguir conduciendo programas en directo»: «Aunque me encantaría presentar concursos, que nunca he hecho. Tengo mucho que aportar», declara al citado medio.