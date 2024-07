Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del lunes: dos secretos salen a la luz y una posible boda

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras cumplir 100 capítulos en las sobremesas de Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de pasar una nueva noche juntos y de ver que no para de tener crisis, Jaime le pedía a Luz romper su relación secreta porque no quiere que ella tenga que estar cuidándole pese a lo bien que está con ella.

Ramona no se daba por vencida y terminaba descubriendo que Claudia está embarazada. Tras ello, no dudaba en preguntarle a su hija quién es el padre del bebé. Cuando se entera de que es Tasio, Ramona no dudaba en enfrentarse al operario al decirle que engañó a su hija para acostarse con ella y después la dejó para seguir con su mujer. Por ello, Ramona pretende que su hija deje la colonia y se marche con ella a Don Benito.

Mario Garcés decidía acudir al laboratorio para hablar con Luis después de haberse sincerado con Joaquín. El topógrafo le contaba toda la verdad al perfumista sobre su relación de amor con Gervasio para que viera que entre ellos había mucho amor y le relataba todo lo que vivieron juntos.

Damián pillaba a Digna y a Andrés hablando de Valentín. Y tras ello, el De La Reina no dudaba en indagar de qué hablaban y Digna le contaba que Andrés está tratando de encontrar a Valentín en Brasil y que ella quiere dar con su paradero pese a saber todo lo que hizo su hijo. Justo después, Damián se ponía en contacto con el notario que falsificó la carta en la que el general Duque pedía a Andrés que se casara con María.

Pese a que le prometió a Luz que no contaría nada de lo que vio con Jaime, Luis no dudaba en hablar con el doctor y le expresaba que no entiende por qué se acuesta con Luz mientras Marta está muy feliz y que no quiere que le haga daño y él le prometía que su mujer no va a sufrir y que él no jugaba a dos bandas. Y Jaime le decía que confíe en él y que se mantenga en silencio.

Después de ver la imagen que se ha dado de ella en el reportaje, Begoña decidía volver a la cabaña y le pedía a Luz que le guarde el secreto y le dijera a Jesús que ha ido a visitar a unos pacientes. Pero la doctora no dudaba en llamar a Andrés para pedirle que esté pendiente de Begoña. Tras ello, Andrés decidía acudir al refugio y cuando los dos volvían a verse las caras juntos eran incapaces de reprimirse y terminaban teniendo relaciones sexuales.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 105 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 22 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 105 de ‘Sueños de libertad’

Tras acostarse y pasar de nuevo las horas juntos en soledad en la cabaña, Begoña le asegura a Andrés que le ha devuelto a la vida y que de haberlo sabido jamás se habría casado con Jesús. Mientras él le promete que va a estar siempre protegiéndola y que su hermano no le volverá a hacer daño.

Después de pasar la noche con Luz, Jaime decide contarle a Marta que ha iniciado una relación con la doctora Borrell después de darle libertad a su mujer para que pudiera seguir con su relación con Fina y le dice que no deben sentirse culpables por ser felices aunque sea cada uno por su cuenta. Tras ello, Marta opta por visitar a Luz tras saber que ha iniciado una relación con Jaime y le dice a la doctora que le alegra volver a ver feliz a su marido y que ya no tienen que fingir ante ella.

Claudia se siente atosigada después de que su madre se haya enterado de su embarazo y del plan de que se case con Joselito, un muchacho de buena familia de su pueblo. Tras contárselo, Mateo trata de desaconsejar a Claudia de que acepte casarse con alguien a quien no ama ni le gusta y que lo bueno para el hijo es tener a su padre cerca. Pero al joven párroco le empiezan a aflorar sus sentimientos y a dudar de lo que siente de verdad por la dependienta. Por su parte, Ramona decide instalarse en la colonia para estar cerca de Claudia.

Después de ver como Joaquín ha vuelto a darle a la bebida y de que le contara lo que le había sucedido con Gema, Gaspar trata de intermediar para que los dos puedan retomar su matrimonio como si no hubiera pasado nada. Y no duda en intentar que los dos tengan una cita para que puedan solucionar sus problemas. En la cita Gema le deja claro que el hombre al que conoció en la capital era un estafador y que no significó nada para ella.

Carmen sigue tratando de descubrir que le sucede a Tasio con Damián y acusa al patrón de estar utilizándole para hacer el trabajo sucio y de que deben denunciarlo. Cansado de guardar silencio, Tasio termina contándole a su mujer que Damián es su padre biológico pero que no puede contar nada a nadie y actuar como si no supiera nada.

Jesús sigue sospechando de su nueva secretaria y no duda ponerla contra las cuerdas con una serie de preguntas para indagar sobre ella. Pero Isabel sale airosa. Paralelamente, Jesús acude a visitar a Begoña al dispensario para hablarle de su madre y al ver que no estaba allí discute con Luz. Al volver a casa, Jesús habla con Begoña y le cuenta que le han llamado del sanatorio de su madre porque ha habido un brote de gripe asiática.

Por su parte, al volver a casa Andrés no para de recordar lo que ha vivido con Begoña en la cabaña mientras María le habla del artículo y le confiesa que no le gusta que no les hayan respetado ni a él ni a ella y los protagonistas fueran Jesús y Begoña. Y cuando ella intenta tener relaciones él la rechaza.

Digna le anuncia a Damián que es la última noche que pasa en la casa y que al día siguiente volverá a su domicilio después de haber acabado las obras. Por su lado, Damián deja a Digna sin palabras tras entregarle un billete para viajar a París y decirle que será su viaje de luna de miel.