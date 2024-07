‘Sueños de libertad’: avance semanal del 22 al 26 de julio con la forzosa ruptura de Begoña y Andrés

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de pasar una nueva noche juntos y de ver que no para de tener crisis, Jaime le pedía a Luz romper su relación secreta porque no quiere que ella tenga que estar cuidándole pese a lo bien que está con ella.

Ramona no se daba por vencida y terminaba descubriendo que Claudia está embarazada. Tras ello, no dudaba en preguntarle a su hija quién es el padre del bebé. Cuando se entera de que es Tasio, Ramona no dudaba en enfrentarse al operario al decirle que engañó a su hija para acostarse con ella y después la dejó para seguir con su mujer. Por ello, Ramona pretende que su hija deje la colonia y se marche con ella a Don Benito.

Mario Garcés decidía acudir al laboratorio para hablar con Luis después de haberse sincerado con Joaquín. El topógrafo le contaba toda la verdad al perfumista sobre su relación de amor con Gervasio para que viera que entre ellos había mucho amor y le relataba todo lo que vivieron juntos.

Damián pillaba a Digna y a Andrés hablando de Valentín. Y tras ello, el De La Reina no dudaba en indagar de qué hablaban y Digna le contaba que Andrés está tratando de encontrar a Valentín en Brasil y que ella quiere dar con su paradero pese a saber todo lo que hizo su hijo. Justo después, Damián se ponía en contacto con el notario que falsificó la carta en la que el general Duque pedía a Andrés que se casara con María.

Pese a que le prometió a Luz que no contaría nada de lo que vio con Jaime, Luis no dudaba en hablar con el doctor y le expresaba que no entiende por qué se acuesta con Luz mientras Marta está muy feliz y que no quiere que le haga daño y él le prometía que su mujer no va a sufrir y que él no jugaba a dos bandas. Y Jaime le decía que confíe en él y que se mantenga en silencio.

Después de ver la imagen que se ha dado de ella en el reportaje, Begoña decidía volver a la cabaña y le pedía a Luz que le guarde el secreto y le dijera a Jesús que ha ido a visitar a unos pacientes. Pero la doctora no dudaba en llamar a Andrés para pedirle que esté pendiente de Begoña. Tras ello, Andrés decidía acudir al refugio y cuando los dos volvían a verse las caras juntos eran incapaces de reprimirse y terminaban teniendo relaciones sexuales.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 22 al viernes 26 de julio:

Capítulo 105 de ‘Sueños de libertad’- Lunes 22 de julio

Begoña y Andrés en ‘Sueños de libertad’.

Tras acostarse y pasar de nuevo las horas juntos en soledad en la cabaña, Begoña le asegura a Andrés que le ha devuelto a la vida y que de haberlo sabido jamás se habría casado con Jesús. Mientras él le promete que va a estar siempre protegiéndola y que su hermano no le volverá a hacer daño.

Después de pasar la noche con Luz, Jaime decide contarle a Marta que ha iniciado una relación con la doctora Borrell después de darle libertad a su mujer para que pudiera seguir con su relación con Fina y le dice que no deben sentirse culpables por ser felices aunque sea cada uno por su cuenta. Tras ello, Marta opta por visitar a Luz tras saber que ha iniciado una relación con Jaime y le dice a la doctora que le alegra volver a ver feliz a su marido y que ya no tienen que fingir ante ella.

Claudia se siente atosigada después de que su madre se haya enterado de su embarazo y del plan de que se case con Joselito, un muchacho de buena familia de su pueblo. Tras contárselo, Mateo trata de desaconsejar a Claudia de que acepte casarse con alguien a quien no ama ni le gusta y que lo bueno para el hijo es tener a su padre cerca. Pero al joven párroco le empiezan a aflorar sus sentimientos y a dudar de lo que siente de verdad por la dependienta. Por su parte, Ramona decide instalarse en la colonia para estar cerca de Claudia.

Después de ver como Joaquín ha vuelto a darle a la bebida y de que le contara lo que le había sucedido con Gema, Gaspar trata de intermediar para que los dos puedan retomar su matrimonio como si no hubiera pasado nada. Y no duda en intentar que los dos tengan una cita para que puedan solucionar sus problemas. En la cita Gema le deja claro que el hombre al que conoció en la capital era un estafador y que no significó nada para ella.

Carmen sigue tratando de descubrir que le sucede a Tasio con Damián y acusa al patrón de estar utilizándole para hacer el trabajo sucio y de que deben denunciarlo. Cansado de guardar silencio, Tasio termina contándole a su mujer que Damián es su padre biológico pero que no puede contar nada a nadie y actuar como si no supiera nada.

Jesús sigue sospechando de su nueva secretaria y no duda ponerla contra las cuerdas con una serie de preguntas para indagar sobre ella. Pero Isabel sale airosa. Paralelamente, Jesús acude a visitar a Begoña al dispensario para hablarle de su madre y al ver que no estaba allí discute con Luz. Al volver a casa, Jesús habla con Begoña y le cuenta que le han llamado del sanatorio de su madre porque ha habido un brote de gripe asiática.

Por su parte, al volver a casa Andrés no para de recordar lo que ha vivido con Begoña en la cabaña mientras María le habla del artículo y le confiesa que no le gusta que no les hayan respetado ni a él ni a ella y los protagonistas fueran Jesús y Begoña. Y cuando ella intenta tener relaciones él la rechaza.

Digna le anuncia a Damián que es la última noche que pasa en la casa y que al día siguiente volverá a su domicilio después de haber acabado las obras. Por su lado, Damián deja a Digna sin palabras tras entregarle un billete para viajar a París y decirle que será su viaje de luna de miel.

Capítulo 106 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 23 de julio

Tras la propuesta de matrimonio de Damián, Digna se queda sin palabras y le pide tiempo aunque le deja claro que se siente muy halagada y feliz. A la cocinera le aterra pensar lo que pensarán sus hijos y sus sobrinos cuando descubran que sus padres se van a casar. Pero Damián le dice que es hora de poder ser felices y pensar en ellos solos.

Begoña quiere sacar a Mercedes del sanatorio tras descubrir que hay un brote de gripe para evitar que se pueda contagiar. Pero Jesús se niega a volver a traer a su suegra a casa y más ahora que podría haberse contagiado del virus. Tras su negativa, Begoña trata de ingresar a su madre en una residencia pero todos lo rechazan por la epidemia de Los Cerros.

Claudia comparte con Fina sus dudas de marcharse al pueblo con su madre y le pide que por favor no le cuente nada a Carmen y mucho menos a Tasio porque sino no la dejarán irse tan lejos al no poder ver a su hijo. Por su parte, Ramona intenta convencer a su hija para que se vaya con ella y se case con Joselito, el joven que siempre quiso estar con ella.

María vuelve a sentirse despreciada por Andrés y no duda en preguntarle lo que le pasa con ella al no querer tener relaciones sexuales y al estar distante con ella. Él trata de ponerle excusas pero ella no para de darle vueltas y comparte sus miedos con Gema pues tiene que conseguir quedarse embarazada.

Después, Andrés y Begoña tienen un acercamiento en la casa en el que él le promete a su cuñada que no la dejará sola y le dice que lo que pasó en la cabaña significó mucho para él. Justo entonces, María les pilla juntos y decide contárselo a Damián durante el desayuno.

Por su parte, al ver que Joaquín no muestre interés por perdonar a su mujer, Gema amaga con coger las maletas y marcharse a Benavente. Aunque la doncella aprovecha para pedirle a María que le ayude a conseguir que su esposo le perdone.

Marta sorprende a Luis al decirle que pese a que la ampliación del laboratorio tendrá que esperar ha pensado en exportar sus productos y llevar los perfumes a Francia para abrirse camino fuera de España. Y para ello le pide ayuda a su primo para conseguir llegar al país vecino a través de la esposa de un empresario de París que está muy bien relacionada y que estaba de visita por la capital.

Claudia no duda en hablar con Mateo y quejarse de lo agobiada que se sentía por la insistencia de su madre en marcharse al pueblo. El joven cura opta por aconsejarle a la dependienta de que lo mejor es que se termine casando con Joselito. Y es que Mateo no quiere caer en la tentación con la joven y cree que lo mejor es que la dependienta se vaya.

Tasio intenta pasar la tarde con Damián tras compartir con Carmen todo lo que siente y piensa ante el descubrimiento de que el patrón es su padre. Y al sentirse rechazado, el operario empieza a ver las grandes diferencias que hay entre él y los otros hijos del De La Reina.

Por su parte, Damián no duda en hablar con Andrés después de lo que le había contado María y le amenaza para que se aleje de Begoña o si no ella acabará repudiada y él será el único culpable y más ahora que espera un hijo con su esposa.

Capítulo 107 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 24 de julio

Mateo y Claudia tienen una cita en el campo y el párroco sufre la picadura de una víbora y ella trata de curarle y la buena sintonía entre ellos no para de crecer. Por su parte, Tasio le cuenta a Carmen su preocupación por el futuro y cómo se siente al ver que los otros hijos de Damián disfrutan de todos los lujos y él es un simple operario.

Marta reúne a la junta directiva y les cuenta a su padre y a sus hermanos su decisión de abrirse al mercado francés para exportar allí sus perfumes. Además aprovecha para contarles que ya ha contactado con Patricia Lambert, la mujer de un magnate parisino que ha aceptado ayudarles en su expansión.

Al quedarse solo, Jesús no duda en llamar a su amigo el periodista para tratar de buscar información sobre esa Patricia Lambert y le pide que consiga la parte más «jugosa» de su vida a cambio de una gran cantidad de dinero.

Begoña le cuenta a Luz lo que le pasó con Andrés en el refugio. Y por ello, no duda en volver a acudir allí. Una vez en el campo, Begoña y Andrés se vuelven a ver a solas y el de La Reina le cuenta que ha conseguido que ingresen a Mercedes en la unidad psiquiátrica del hospital militar de Madrid. Tras ello, Andrés decide olvidarse de sus sentimientos y le dice a Begoña que tienen que romper y alejarse después de las amenazas de Damián.

Digna acude a la tienda para comprar un pintalabios y Fina no duda en indagar si hay algo entre ella y Damián. La cocinera le cuenta lo de la boda y la dependienta no duda en decirle que piense en ella y en sus sentimientos y no en lo que piensen los demás.

Joaquín sigue en sus trece de no perdonar a Gema pese a los intentos de Luis y María por tratar de ayudar a la pareja a que arreglen sus problemas. Cuando Joaquín le cuenta que Gema se quiere ir a su casa, Luis no duda en decirle que si la deja escapar se arrepentirá. Después, Joaquín vuelve a caer en la bebida y cuando está borracho le dice a su madre que él es incapaz de fingir como hacían ella y su padre dejando a Digna sin palabras.

Después de haber hablado con Begoña, Andrés decide abrirse con María y le pide perdón por su actitud con ella y le deja claro que a partir de ahora estará más pendiente de ella y que ella es su presente y su futuro pero ella le dice que está harta de esperarle e ir siempre detrás de él. Por su parte, Jaime se interesa por el embarazo de María y no duda en decirle que le gustaría hacerle unas pruebas para comprobar que todo esté bien pero ella le rehusa y le rechaza por ser su concuñado.

Begoña recibe la llamada del sanatorio en el que está interna su madre y le dicen que Mercedes ha contraído el virus y está contagiada de la gripe asiática. Jesús le pide que sea razonable y que deje a su madre allí porque en su situación no pueden llevarla a casa.

Digna acude a ver a Damián y le cuenta que ha decidido aceptar su propuesta de matrimonuo y casarse con él tras hablar con Fina y después de lo sucedido con Joaquín.

Capítulo 108 – Jueves 25 de julio

Pese a que era rehacio a que lo hiciera, Jesús acepta finalmente que Begoña acuda al sanatorio a visitar a su madre para ver cómo se encuentra tras contagiarse de la gripe asiática. Cuando Digna cuenta que Begoña ha ido a visitar a su madre, María no duda en tacharla de irresponsable por ir a un sitio en el que hay enfermos por una epidemia.

Luis y Joaquín se reúnen con Mario Garcés para despedirse de él y decirle que no van a contar nada a nadie y que no tiene que preocuparse por nada y le entregan sus cartas de amor. Cuando se iba, Mario se encuentra cara a cara con Damián y los fantasmas por lo que sucedió con Gervasio le afloran al patrón después de que él le preguntara que hizo para quedarse con toda la parte de la fábrica antes de que se suicidara y Damián le amenaza con contar a todos que es un «invertido».

Después, don Agustín no duda en hablar con Damián tras ver su discusión con Mario. En plena charla, Damián recuerda mediante un flashback lo que sucedió entre él y Gervasio. Y es que utilizó su homosexualidad para que le vendiera sus acciones en la empresa e incluso le incitó a que se suicidara.

Tras ver a Claudia con Mateo, Ramona duda de lo que hay entre su hija y el párroco y no duda en indagar. Cuando don Agustín le cuenta que el joven quiso casarse con su hija cuando se enteró de lo del embarazo, Ramona no duda en pedirle explicaciones a su hija a grito pelado delante de todos.

Marta reúne a toda la junta directiva para presentarles a la señora Lambert. Jesús no duda en utilizar sus armas para ganarse a la empresaria y tontea con ella. Y Patricia no duda en recoger el guante y le propone tener una cita a solas.

Luz se presenta en casa de los De La Reina para tratar de que María acceda a hacerse unas pruebas por su embarazo después de rechazar a Jaime por ser cuñado y ser un hombre. María tiene una salida de tono con la doctora Borrell y ella no duda en irse de allí.

Digna pilla a Gema recogiendo sus cosas antes de irse a Benavente. La doncella pretendía irse sin despedirse de nadie y le cuenta a su suegra que es incapaz de decirle adiós a su esposo. Justo después, Luis le entrega a Digna una carta, que había falsificado Damián, que certificaba la muerte de Valentín en Brasil. Y cuando lo lee, Digna se desmaya.

Capítulo 109 – Viernes 26 de julio

Luz comparte con Jaime el extraño comportamiento que tuvo María con ella. La doctora Borrell cree que la esposa de Andrés oculta algo después de que incluso no quisiera decirle quién era su médico en Madrid. Justo entonces, Luis llega al dispensario para que examinen a Digna después de haberse desmayado.

Jaime trata de ir a examinarla pero tanto Luis como la propia Luz le piden que sea ella la que lo haga. Después, cuando Luz le da el pésame a Luis por el fallecimiento de su hermano Valentín ambos se funden en un abrazo y Jaime al ver la complicidad entre ellos se siente celoso.

Tasio decide comprar una nevera para estar a la altura de sus hermanos. Algo que ha hecho a espaldas de Carmen y ella no duda en recriminarle que se gaste el dinero sin decirle nada ni tenerla en cuenta. Tras ello, Carmen intenta decirle a su esposo que él no tiene que compararse con sus hermanos y que él ya tiene todo lo que tiene que tener en la vida: su amor y su futuro hijo.

Los De La Reina reciben a Patricia Lambert en su casa. Begoña le pide a Jesús que le disculpe en su nombre pues con la situación de su madre no tiene ganas de participar en una comida familiar. Durante la comida, Lambert no duda en proponerle a Damián y a los De La Reina que le cedan un 5% de las ventas que consigan en Francia.

Claudia y Mateo se vuelven a ver las caras, ella le dice que está sola y le habla de lo difícil que es el amor, tras agradecerle que le haya salvado de tener que irse al pueblo con su madre.

Damián acude visitar a Digna para presentarle sus condolencias por la muerte de Valentín obviando que todo ha sido una triquiñuela suya para tapar que fue Jesús quien acabó con la vida de su primo y la de su mujer Clotilde cuando descubrió que estaban juntos. Ella le pide tiempo para poder superar la muerte de su hijo.