Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con el accidente de Mercedes y el esperado giro de Marta y Fina

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras enterarse de que Damián es su padre, Tasio sigue sin asimilarlo. El De La Reina le aseguraba que a partir de ahora tendrán una relación paternofilial, aunque eso sí, a escondidas y no dudaba en pedirle que no le cuente nada a nadie de que él es su padre. Tras ello, Tasio decidía renunciar a tener relación con Damián si se avergüenza de ser su padre.

Luis seguía enfadado con Andrés después de que su primo haya rechazado su propuesta de ampliar el laboratorio y volvía a enfrentarse con él y con Marta por hacer las cosas que siempre quieren ellos y no tenerle nunca en cuenta en la toma de decisiones.

María y Gema acudían a Toledo a comprarle unas telas a Digna y de repente se encuontraban con Ernesto. La mujer de Andrés optaba por hacerse pasar por Asunción, una prima lejana de Gema mientras él le decía que su cara le suena. Al ver la incomodidad de Gema, María trataba de zafarse de Ernesto y le decía a su amiga que no se fía de ese hombre.

Pese a que Jaime le ha dado vía libre para ser feliz con Fina, Marta le decía que nunca podrán ser felices porque siempre tendrán que estar escondidas. Y por ello, decide no contarle a la dependienta el trato que han alcanzado como matrimonio. Pero el doctor no dudaba en aconsejarla a Marta que tiene que luchar por su amor.

Andrés se reunía con Luz para seguir tratando de indagar en lo que la doctora sabe sobre lo que pasó con Clotilde y Valentín. La doctora no dudaba en contarle que Julia no es hija de Jesús sino de su primo Valentín. Cuando Begoña descubría que Luz le ha contado toda la verdad a Andrés, no dudaba en confrontarle a los dos lo que han hecho y les echaba de su habitación defendiendo que Jesús no mató a nadie.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 1 al viernes 5 de julio:

Capítulo 95 de ‘Sueños de libertad’- Lunes 8 de julio

Andrés y Begoña en ‘Sueños de libertad’.

Tras descubrir que Julia es en realidad hija de Valentín, Andrés no para de darle vueltas y valora en contarla a Digna que la niña en realidad es su nieta pues su padre no es Jesús sino Valentín. Pero justo cuando pensaba hacerlo Begoña irrumpía en la cocina para evitarlo.

Ernesto ha indagado en la vida de Gema preguntando a todos por ella en Madrid. Tras enterarse de que le ha engañado y que en realidad es una simple criada de Los de la Reina, el hombre no duda en decirle que le da igual quien sea y que quiere estar con ella. Pero Gema le dice que lo suyo no puede ser y que la deje de seguir.

Begoña le pide a Andrés que por el bien de Julia deje todo como está y no le cuente nada porque puede crearle un trauma si descubre que su padre en realidad no es Jesús sino Valentín y que los Merino no podrían cuidarla igual que los De La Reina.

Marta acude al laboratorio para tratar de arreglar las cosas con Luis después de que se sienta menospreciado por rechazar su propuesta de ampliar el laboratorio. Ella le deja claro que esto no es una guerra de familias y que tanto ella como Andrés siempre han estado de su parte y espera que todo se pueda arreglar y que deje atrás el orgullo y no pierda la buena relación que tenía con Andrés. Y después, Luis entona el mea culpa y le pide perdón tanto a ella como a Andrés.

Damián le cuenta a Isidro que le ha contado a Tasio que él es su verdadero padre pero todo no ha salido como esperaba y ahora trata enmendar su error. Pero el patriarca lejos de arreglarlo lo estropea todo aún más. Todo después de que Tasio le diga que ha decidido volver a la fábrica y dejar de ser su chófer.

Mercedes sufría un vahído cuando Begoña y Julia la estaban peinando. Begoña le pide a la pequeña que avise a Digna y después es Luz la que la visita y le pide a su amiga poder aclarar las cosas y le dice que solo la quiere ayudar. Tras ello, Begoña decide cancelar la cena que iba a tener con Jesús y él se muestra comprensivo.

Don Agustín trata de convencer a Mateo para que abandone la colonia y no duda en utilizar argumentos para tratar de hacerle ver que quizás lo que debería ser es un misionero y viajar para conocer mundo y ayudar a los que más lo necesiten.

Poco a poco, Jaime y Luz siguen acercando posturas y él no duda en hacerle un masaje a su compañera. Todo mientras Luis trata de recuperar la relación que tenía con la doctora. Por su parte, María sigue tratando de ocultarle a Andrés que le mintió con lo del embarazo.

Después de lo que le dijo Isidro, Digna no para de pensar y trata de indagar que es lo que esconde Damián. Pero su cuñado prefiere seguir en silencio y no contarle toda la verdad para evitar más escándalos.

Capítulo 96 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 9 de julio

Pese a que fue idea suya para contentar a Begoña, a Jesús parece que se le ha agotado la paciencia con tener a Mercedes en casa. Así, Jesús no dudará en echarle en cara a su mujer que solo tiene ojos y tiempo para cuidar de su madre.

Damián se preocupa por el hecho de que Isidro haya decidido levantarse de la cama y empezar a recuperar su vida ahora que se está recuperando gracias a su ayuda al pagarle el tratamiento. Además le pide volver a su trabajo como chófer. En plena charla, Isidro insta a su patrón a que intente sincerarse con Digna y le cuente toda la verdad si la ama tanto.

María finge estar enferma para evitar tener que acostarse con Andrés después de descubrir que su falta fue una falsa alarma y no está embarazada aunque todos piensan que si lo está. Paralelamente, María sigue insistiendo en que Ernesto oculta algo y le pide a Gema que tenga cuidado.

Pese a su consejo, Gema decide acudir a la cita con Ernesto en la capital. Y la sirvienta se sorprenderá al escuchar cual es el verdadero motivo por el que el hombre quiere seguir viéndola tras descubrir que le engañó haciéndole creer que era una señorita y no una simple sirvienta. Y es que Ernesto le pide a Gema que le ayude a entrar en casa de los De La Reina para robar. Eso sí le chantajea con contarle todo a Joaquín sino le ayuda. Finalmente, tras un forcejeo él logra quitarle las llaves de la casa.

Carmen se confiesa con Claudia y le cuenta que nota a Tasio muy raro y que quiere romper con su trabajo en la fábrica. Pese a que en un principio le había dicho que mantenía su propuesta de que Damián sea el padrino de su hijo finalmente le dice que ha decidido pensárselo mejor y que ya no quiere que sea él.

Después, Carmen empieza a desconfiar de Tasio y piensa que ha vuelto a las andadas tras encontrarse un fajo de billetes en su taquilla. Cuando la dependienta le pide explicaciones él le dice que lo ha ganado con la quiniela, pero ella no se lo cree.

Jaime y Luz siguen acercándose cada vez más hasta el punto de que el doctor le pide a su compañera comer con ella. Y ella decide aceptar la proposición al sentirse cada vez mejor junto al médico. Por su parte, Claudia intenta convencer a Mateo para que no abandone la colonia.

Andrés sigue investigando sobre la carta que supuestamente Valentín le había enviado a Digna desde Brasil. Y es que el sello es igual a uno que tenía Damián en su colección de sellos. Tras indagar, el De La Reina descubre que el sello sigue en el álbum y le dice a Begoña que la misiva era verdadera. Algo que ella le extraña pues en su día comprobó que ese sello faltaba.

Mercedes confunde a Julia con su propia hija y cuando Jesús aparece y saluda a su hija, la madre de Begoña se pone nerviosa y termina agarrando a su yerno mientras él trata de detenerla.

Capítulo 97 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 10 de julio

Después del enfrentamiento que tuvo con Mercedes, Jesús decide hacerse el loco y no contarle nada a Begoña de lo sucedido. Mientras Mercedes le reconoce a su hija que su marido le da miedo. Poco después, Jesús opta por contarle a Damián lo que le pasó con su suegra y que quiere deshacerse de ella cuanto antes.

Gema descubre que no tiene las llaves y deduce que Ernesto se las ha robado. Por ello, no duda en decirle a María que tenía razón y que lo único que quería el hombre es que le ayudara a desvalijar la casa de los De La Reina. Al enterarse, María quiere llamar a la guardia civil pero la criada pide no hacerlo porque entonces Joaquín se enteraría de todo.

Después de no creerse lo que le dijo de la quiniela, Carmen pilla a Tasio completamente borracho quemando el fajo de billetes que le había dado Damián. Y es entonces cuando él le cuenta que el dinero era del patrón aunque no le dice porque se lo dio.

Mateo se prepara para abandonar la colonia y marcharse de misionero como le había recomendado don Agustín. Pero Claudia no está por la labor y es entonces cuando decide contarle todas las corruptelas que había llevado a cabo el párroco al robar el dinero de sus feligreses. Tras ello, el nuevo sacerdote no duda en reprocharle lo sucedido y le acusa de querer enviarle fuera para poder seguir robando. Finalmente, don Agustín consigue que Mateo se calle y le deje redimirse.

Tras hablar con Isidro y escuchar sus consejos de abrirse con Digna, Damián decide contarle uno de los secretos que guarda. Así, el De La Reina no duda en contarle a su cuñada que le fue infiel a su mujer y que fruto de esa relación nació Tasio. Algo que provoca que Digna se enfade y le deje solo.

Después de la marcha de Sara a San Sebastián, Luis intenta recuperar su relación con Luz. Pero la doctora parece que ahora solo tiene tiempo para estar con Jaime. Y más ahora que el doctor ha sufrido un desvanecimiento cuando ambos se encontraban comiendo en el dispensario.

Capítulo 98 – Jueves 11 de julio

Jesús decide empezar con su plan de deshacerse de Mercedes. Así, cuando la ve intentando salir de casa, él no duda en abrirle el pontón y dejarle que se fuera sola.

Jaime y Luz pasan la noche juntos después de que ella decidiera quedarse para cuidarle y ver que todo estaba bien tras su desvanecimiento. En ese instante, Luis aparece en el dispensario y al ver que Luz ha pasado la noche con el doctor se marcha decepcionado al creer que hay algo entre ellos.

Carmen decide ir al despacho de Damián para devolverle el dinero que tenía Tasio al pensar que su marido se lo había robado. Y lejos de contarle la verdad, el De La Reina decide callar y no aclarar el malentendido dejando a Carmen con todas las dudas. Después, Tasio no aguanta más y le confiesa a Mateo que Damián es su padre.

Gema vuelve a encontrarse con Ernesto por las calles de Madrid y ahora que sabe lo que quiere no duda en amenazarle con denunciarle ante la Guardia Civil si él le cuenta algo de lo que ha sucedido entre ellos a Joaquín.

Jaime opta por hablar con Fina para decirle a la dependienta que él ya no es un obstáculo para que ellas puedan estar juntas y felices y le cuenta que le ha dado vía libre a Marta para que pueda ser ella misma y le insta a que hable con ella porque su mujer no tiene el valor suficiente para dar el paso y volver con Fina por lo que pueda suceder.

Tras un tiempo desaparecida, Begoña empieza a preocuparse por el paradero de su madre y Jesús se ofrece a ir en su búsqueda. Cuando Andrés se entera de la desaparición de Mercedes opta por ayudar a buscarla por los alrededores de la finca. Y en esas, Jesús descubre a su suegra malherida en el suelo.

Después de contarle la verdad sobre su infidelidad a Catalina, Damián trata de que Digna le perdone y le cuenta que su esposa era consciente de lo que pasó y que incluso le pidió que no se desentendiera de Tasio al ser tan pequeño.

Capítulo 99 – Viernes 12 de julio

Jesús regresa a casa con Mercedes malherida entre sus brazos. Tras visitarla, Luz determina que la madre de Begoña debió sufrir una caída por una bajada de tensión. Con este susto, Jesús logra su objetivo y convence a su mujer de que Mercedes vuelva al sanatorio.

Después de todo lo sucedido, Andrés no duda en sospechar de que su hermano Jesús pudo estar detrás de la desaparición de su suegra y ser todo un plan para conseguir que la mujer volviera al sanatorio para no estar viviendo en casa con ellos.

Jaime acude a visitar a María a su habitación después de que Andrés esté preocupado por su estado de salud. Pero ella se niega a que el doctor la trate y él le pide que le diga la verdad y ella le dice que todo es una excusa para no acostarse con él por estar embarazada y el doctor le dice que no hay ningún problema para que puedan mantener relaciones sexuales.

Tras descubrir unas cartas de amor de un hombre a su padre Gervasio, Luis decide preguntarle a Joaquín si sabe quien es Mario Garcés. Entonces, su hermano extrañado le cuenta que era un topógrafo que iba mucho por su casa cuando Luis estaba interno. Más tarde, Joaquín se encara con Gema y le dice que sabe que le ha sido infiel con un hombre llamado Ernesto.

Por su parte, después de que Jaime le dijera a Fina que le había dado vía libre a su mujer para que pudieran estar juntas, la dependienta no duda en contárselo a Marta, que sigue empeñada en poner excusas para no dar un paso al frente. Finalmente, Fina consigue convencerla para volver a estar juntas.

Y Marta opta por contarle a Jaime la noticia agradeciéndole su apoyo. Él no duda en alegrarse por ella. Y es que parece que el doctor ya se ha dado por vencido después de descubrir que su tumor se ha extendido y ya no hay nada que hacer. Algo que no duda en compartir con Luz.