TVE saca del cajón ‘Invictus’, su otro ‘Grand Prix’ con Patricia Conde un año después

TVE lleva semanas apostando por rellenar sus prime time de cine ante el fiasco de sus últimas apuestas como ‘Baila como puedas’ u ‘Operación Barrio Inglés’. Pero ahora con la llegada de la Eurocopa, la cadena pública prepara varios estrenos. Entre ellos los de ‘Invictus’, un concurso presentado por Patricia Conde que lleva guardado en un cajón.

Así, ‘Invictus’ llegará próximamente a la parrilla de La 1 junto a otras apuestas habituales para estas fechas como ‘Lazos de sangre’ con Jordi González y ‘El Grand Prix’ con Ramón García y Cristinini.

«Llega a nuestro país ‘Invictus’, un concurso en el que mezclamos deporte, juegos y muchas risas. ¿Te atreves?», asegura Patricia Conde en esta promo que acaba de lanzar TVE.

En este anuncio podemos ver algunos de los famosos que participarán en este nuevo formato de entretenimiento como Lolita Flores, Loles León, David Fernández, Feliciano López, Canco Rodríguez, Adrián Lastra, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Gonzalo Miró, Elena Furiase, Javier Coronas, Mónica Cruz, Julio José Iglesias, José Manuel Pinto, Eli Pinedo, Kiko Rivera, Silvia Alonso o Yolanda Ramos, entre otros.

¡Próximamente 'Invictus', conducido por Patricia Conde en @La1_tve, un nuevo concurso en el que habrá muchas risas! pic.twitter.com/AIgVfRBrLX — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 5, 2024

Cabe destracar que ‘Invictus’ lleva guardado en el cajón de TVE desde hace más de un año. TVE inició las grabaciones de este formato en marzo de 2023 con bastante silencio sin llegar a anunciarlo de forma oficial. Para presentarlo, TVE apostó por Patricia Conde, que volvía a la cadena pública tras la polémica que protagonizó en ‘MasterChef Celebrity’ acusándolo de crear espectáculo apagando hornos y de haber ocultado que había concursantes drogándose.

Así es ‘Invictus’, el nuevo concurso de TVE

‘Invictus’ es un concurso en el que dos equipos formados por personajes famosos, que estarán capitaneados por exdeportistas reconocidos, competirán entre sí, enfrentándose a pruebas físicas y de preguntas a través de las cuales mostrarán ante las cámaras su lado más desconocido.

Este nuevo espacio es la adaptación del formato británico ‘A league of their own’, que cuenta con 13 temporadas emitidas en la cadena Sky One. En España, ha sido Boxfish TV (‘Bake off: Famosos al horno’) la encargada de producir el formato.