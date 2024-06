Teresa Quintero y Carmen Flores, Candela y Simona en ‘La Promesa’, cuentan los secretos de la nueva temporada

La nueva era de ‘La Promesa’ ha comenzado en las tardes de La 1 con una gran revolución en las tramas y personajes. La ficción que produce Bambú Producciones continúa siendo líder en audiencias casi dos años después de su estreno, en una franja en la que vence frente a ‘TardeAR’ en Telecinco y ‘Y Ahora Sonsoles’ en Antena 3.

Ahora, los responsables de la serie han querido agitar las tramas y renovarse con la llegada de nuevos personajes y las salidas de otros en esta nueva etapa, a la espera de la renovación por la cuarta temporada. Así nos lo cuentan en exclusiva las actrices Teresa Quintero, Carmen Flores y Laura Lafuente, que interpretan a Candela, Simona y Virtudes respectivamente.

Llega a ‘La Promesa’ una nueva era, ¿qué nos podéis contar de lo que vamos a ver?

CARMEN FLORES – Vamos a ver tantas cosas, vamos a ver una guerra, vamos a ver gente que se declara, gente que se enfada y ya no se habla más… Vamos a ver muchas cosas. Lo que hace que te palpite el corazón, que es el amor, la venganza, el odio y la familia.

Hemos visto la llegada de Virtudes. ¿Cómo es esto? ¿Qué va a pasar?

LAURA – Antes del salto temporal se va a saber la verdad de lo que le pasa a Virtudes, que es ese pasado que no quiere contar a nadie, porque es bastante vergonzoso. Vergonzoso y bastante duro de escuchar.

CARMEN FLORES – Pero hay una cosa muy bonita, que es que Simona tiene un nieto y está vivo.

LAURA – En realidad, mi hijo está vivo, se va a enterar, y ya después del salto temporal, se ve cómo Virtudes tiene un trauma maternal con su hijo bastante fuerte, no sabe gestionarlo y lo paga todo con su madre, y ahí está Candela.

TERESA – Sí, me toca a mí un poco de mediar entre las dos partes. Y ahí voy, que me tienen la cabeza loca. Ahora una, ahora otra. Lo paso fatal por culpa de la madre y la hija. Y verte en medio, además, porque mi relación con Simona es como un matrimonio de las dos. Dormimos en la misma habitación.

CARMEN – Efectivamente. La pareja no es Manuel y Jana, es Simona y Candela.

Hemos visto cómo los nobles se visten en el cartel de sirvientes y al revés. ¿Qué es esto?

CARMEN – Es una locura muy divertida.

TERESA – Es una locura. Sí, pero maravillosa. Nos lo pasamos bien ese día.

Debió ser súper raro veros con otro vestuario.

CARMEN – Es cierto la frase dice que el hábito hace al monje. Cuando te pones ese vestuario con ese gorro, esa pluma te da como un porte para estar como de marquesona.

LAURA – Te coloca en otro sitio.

TERESA – Nos reímos muchísimo de vernos los ricos de pobres y los pobres de ricos.

Oye, ¿y qué nos podéis decir de la trama de María Castro? Porque al final, como que la rebajan, al final, al último peón a la pobrecita… ¿Cómo veis vosotras esto por parte de la ama de llaves?

CARMEN – Pues estamos muy disgustados. O sea, que la Mari Mandrajos, que no la soportamos, sea ama de llaves…

TERESA – No me puedo pelear con ella, tranquila, no le puedo decir nada porque me echa. Tengo que callar sufriendo por dentro.

CARMEN – Claro, estamos muy dolidos porque ella sea ama de llaves, pero no solo eso, sino que ha bajado a lo más bajo, más bajo, más bajo, a nuestra señora Aderre, que para nosotras es… con lo que la queremos.

LAURA – Yo comparto habitación con ella, dormimos en la misma habitación. Imagínate adónde ha llegado Pía.

¿Y cómo está Petra?

CARMEN – Petra está muy subidita. Le han subido el moño y se ha subido ella también.

LAURA – No le circula bien…

TERESA – No le riega la cabeza bien .

¿Vais a ser un poco vengativas?

CARMEN – No, no. Nuestros personajes no son vengativos.

TERESA – No, son más buenos que el pan. Acatan lo que les ordenan y ya está. Sí que a lo mejor hay alguna rebelde que dice alguna cosa de vez en cuando, pero somos sumisas, somos del servicio y entonces estamos ahí para lo que nos digan.

‘La Promesa’ lo peta todas las tardes. Al final, es una serie que ve gente de aquí, de España, incluso de fuera… Hay una teoría que dice que si Jana es la Marquesa pondrá patas arriba el palacio…

TERESA – Mira, me gusta

CARMEN – Es muy buena teoría. Me gusta la teoría. Claro, pasaría a ser la Marquesa de Luján, con lo cual ella puede hacer y deshacer. Está muy bien armada la historia.

¿Os ha pasado que os llaman por la calle, a lo mejor, con el nombre de vuestro personaje o algo así?

TERESA – Bueno, de Candela, a veces me dicen Simona.

CARMEN – A mí me dicen o Simona o mira la de ‘La Promesa’.

LAURA – A mí, igual a mí me dicen «Ay, tú sales en una serie… ‘La promesa'» y yo «Sí, sí. Mira, que me voy a rodar ya justo ahora mismo».

CARMEN – Un señor, una vez, estando yo en la óptica, me empezó a mirar y me dijo: «Ay ¿usted es la cocinera. Usted es Filomena?». Dije «No, yo no soy Filomena. No soy ninguna tormenta de nieve». Sabía que el nombre era como raro y me llamó Filomena (risas).