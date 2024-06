Susanna Griso se moja sobre el caso Ana Duato y no puede dejar más clara su opinión real

Susanna Griso ha vuelto a tratar en su programa ‘Espejo Público’ la declaración de Ana Duato en la Audiencia Nacional en la jornada de ayer en el marco del proceso judicial que afronta por presunto fraude a la Hacienda Pública. La Fiscalía le reclama 1,9 millones de euros y pide 32 años de prisión para la actriz.

«Vamos a hablar de la relación de Ana Duato e Imanol Arias. Ayer era ella quien declaraba e hizo referencia a su compañero en la serie y al dinero que habían ganado. ¿Este es el principio del fin del matrimonio de los Alcántara?», ha planteado Gema López, copresentadora de la sección ‘Más Espejo’.

«Confiaba plenamente en un asesor que en aquel momento tenía una reputación, tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas como así nos transmitía», fueron las palabras de Ana Duato ante el juez. Hay que destacar que la intérprete ha adoptado una estrategia diferente a la de Imanol Arias a la hora de enfrentarse a la justicia.

En su caso, no ha llegado a un acuerdo de conformidad porque considera que hay un defecto de forma en la instrucción y que se le han atribuido ingresos inexistentes y capítulos fantasma de la serie ‘Cuéntame’ de TVE que no ha grabado jamás. «Yo he rodado y he declarado los mismos capítulos que Imanol», aseguró Duato. Unos totales que han sido ofrecidos en el matinal de Susanna Griso.

Y precisamente, tras escucharlos, la presentadora de Atresmedia se ha mojado como nunca y ha dado su punto de vista. Ha sido breve, pero Griso ha dejado muy claro que se cree completamente la versión de Ana Duato. «Yo me creo cuando dice eso de que fue al mejor fiscalista que se suponía que había en ese momento. Era una persona de prestigio y confió en él para que lo hiciera todo legal», ha sentenciado tajante.