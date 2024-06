Ramón García sorprende al pronunciarse sobre el fichaje de Broncano por TVE: «Va a tener un problema»

Ramón García está preparado para volver a TVE con una nueva temporada de ‘El Grand Prix’ tras el éxito del año pasado. El presentador no ha dudado en tener unas bonitas palabras para los trabajadores de la cadena pública durante la presentación del programa, a la que ha acudido El Televisero.

Y dentro de poco, el que será trabajador de TVE, o al menos su próximo presentador estrella será David Broncano. El humorista se despedirá en apenas un mes de Movistar Plus+ antes de saltar al access de La 1 para presentar una renovada ‘La resistencia’.

Al respecto del fichaje de David Broncano y toda la polémica que se generó en torno a su salto a la cadena pública le han preguntado a Ramón García durante un encuentro con la prensa tras la presentación de ‘El Grand Prix’. «El programa de David va a tener un problema de encaje, quizás por el modelo de audiencia que tiene Televisión Española», destacaba de primeras según recoge Bluper.

Aunque el vasco que triunfa cada tarde con ‘En compañía’ de CMMedia cree que precisamente eso es lo que busca TVE con la incorporación del cómico. «No es para que encaje, sino para que traiga de vuelta a un ‘target’ que RTVE perdió», recalcaba aludiendo al target más joven.

En ese sentido, Ramón García aprovechaba para vanagloriarse de lo que consiguió ‘El Grand Prix’ el verano pasado. «La sorpresa para la dirección de RTVE fueron las toneladas de niños y adolescentes que metí yo con El Grand Prix. Los niños y adolescentes están viendo productos cuando se les da lo que quieren. Si no das ese producto, no te ven», sentenciaba al respecto.

Por ahora no hay detalles de cómo será ‘La resistencia’ en su salto del late night de Movistar Plus+ al access de La 1. Y en ese sentido, Ramón García ha sido claro al decir que para él no tendría que cambiar nada. «David está dedicado a un programa, luego lo retocará o no, que yo creo que no debería cambiarlo, dirigido a un sector concreto que no tiene TVE. Su reto va a ser conseguirlo. Y no es fácil», destacaba.

Raontxu no ha dudado en decir que la apuesta por llevar a Broncano a TVE es «arriesgada» pero por eso mismo la aplaude. «Muchas veces se dice que TVE no arriesga. Pues ahora han arriesgado. Y otras, critican que arriesgue. Vamos a darle una oportunidad. Que sale bien, perfecto, que sale mal, pues pliegas velas y vuelves a una plataforma donde tienes 50.000 espectadores, aunque luego se hace viral por internet. Pero eso no es televisión. La televisión generalista es esto que estamos hablando hoy, ‘El Grand Prix'», añadía el presentador.