La impactante revelación de Amaia Romero sobre su pago a Hacienda tras ‘OT’: «Ha sido duro»

Amaia Romero ha visitado este miércoles 12 de junio ‘La Resistencia’. Además de promocionar su nuevo single, ‘Nanai’, ha contestado a las preguntas clásicas que David Broncano formula a todos sus invitados. Es decir, cuánto dinero tiene en el banco y el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes.

Con la sinceridad que la caracteriza, la cantante navarra dejó descolocado al presentador al desvelar la cantidad económica que había tenido que devolver a Hacienda. «Desde que gané ‘OT’ fue de ahí para arriba. En la declaración de la renta he tenido que pagar, por ejemplo, como 70.000 euros, ha sido bastante duro… pero claro, ha entrado bastante dinero», reconoció Amaia.

«¡Uf!», se limitó a decir Broncano, que no daba crédito. Pese a esto, la que fuera ganadora de ‘OT 2017’ confesó estar «bastante contenta» con sus ingresos económicos. Respecto a las relacione sexuales que ha tenido en los últimos 30 días, la artista tampoco se cortó un pelo a la hora de hablar del petting, una práctica sexual basada en caricias íntimas que no implican la penetración vaginal ni anal.

La Renta sí que le ha hecho buen petting a @amaiaromero pic.twitter.com/v4vnlZAVRM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 12, 2024

Amaia Romero emociona a Broncano al cantar el himno de Navarra

«Sin desgranar, no ha sido un buen mes, muy potente», admitió Amaia, mientras calculaba la cifra exacta con los datos que le había ofrecido al presentador. «Petting 0,6. El petting está genial, es divertidísimo… No sé, voy a decir un 5,2 o algo así. Como un punto es follar claro, vamos a dejarlo en 6,2, aunque tampoco ha habido mucho», sentenció, entre risas. Y es que si por algo nos enamoró hace 5 años durante su paso por la Academia de ‘Operación Triunfo’ fue por su sinceridad y naturalidad. Algo que, a la vista está, no ha perdido.

Otro de los momentazos que nos dejó Amaia en ‘La Resistencia’, fue cuando se arrancó a cantar el himno de Navarra, a petición suya: «Es que es muy bonito el himno de Navarra». «De pronto, nadie había escuchado todavía el himno de Navarra en este programa y cómo ha sonado en la voz de Amaia… A mí me ha emocionado mucho», concluyó el presentador.