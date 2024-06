Marisa Paredes revive cuando abucheó a Isabel Díaz Ayuso y su determinación posterior

La actriz Marisa Paredes visitaba este martes ‘Late Xou’, el espacio que presenta Marc Giró en La 2 para presentar su nueva película, ‘Emergency Exit’. Durante su visita, la intérprete no dudó en compartir con el presentador y los espectadores algunas anécdotas.

Una de las cuestiones que recordó fue el día que no tuvo ningún reparo en abuchear a Isabel Díaz Ayuso cuando acudió al tanatorio de Concha Velasco al considerar que ella no pintaba nada ahí. «¡Fuera!», no paró de gritar Paredes. Una actitud controvertida que llevó a que fuera muy criticada en redes sociales.

En ese sentido, Marisa Paredes recordó que a partir de ahí creó un grupo de WhatsApp con más de 100 contactos para agradecerles el apoyo que recibió por su afrenta con Isabel Díaz Ayuso. La actriz reconoció que fue «un error» derivado de su poco dominio de las nuevas tecnologías y que cuando se dio cuenta escribió automáticamente para disculparse y pedirle a todos que se «quitaran».

Pero como ella no fue capaz de eliminar el grupo optó por abandonarlo. «Yo me salí», le contaba Marisa Paredes a Marc Giró. Después, durante los Goya, la intérprete descubrió que pese a que ella se había salido el grupo seguía activo. «En los Goya, Ana Torrent me dijo: bueno, estoy encantada con este grupo que has organizado», explicaba provocando la risa del público.

Más allá de la polémica con Ayuso, la actriz quiso recordar también cuando hizo una huelga de hambre porque su padre no quería que se dedicara a la «farándula». «Dedicarse al mundo del teatro, era como tirarse al río. Estabas perdida», aseveraba. «Me encerré en aquella habitación y decidí ni comer ni beber… durante un rato. Dos o tres días», añadía. «Tampoco se comía mucho, ya que estábamos en plena posguerra. Mi madre habló con mi padre, me catalogó de rebelde y ella me acompañó al teatro cada noche», concluía al respecto.