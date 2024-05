La denuncia de Torito tras una agresión homófoba de unos militares: «Me temblaban las piernas»

Quique Torito ha demostrado que no piensa amedrentarse ante los ataques de odio. El colaborador de ‘Zapeando’ fue víctima de una agresión homófoba recientemente y no dudó en tomar sus redes sociales para señalar a los responsables. ‘Espejo Público’ se hizo eco de las palabras del comunicador este lunes, reaccionando a los insultos que llegó a recibir.

El rostro de La Sexta se encontraba paseando por las calles de Madrid cuando comenzó a recibir insultos de un grupo de militares desde el interior de un local. Lejos de ignorar el incidente, el presentador decidió entrar para grabar a los responsables y enseñar a sus seguidores lo que acababa de suceder.

Quique Torito: «¿Qué valientes cuando uno está de espaldas»

«Si os soy sincero, hacía años que no me insultaban por mi condición sexual. Por eso, mi gran sorpresa por la desagradable situación que me pasó ayer», comenzó explicando Quique Torito en su perfil de Instagram. «Estaba paseando tranquilamente por el centro de Madrid cuando pasé por delante de un local de la calle Prim donde un grupo de personas estaban tomando cervezas en su interior», continuó relatando el comunicador.

Entonces, el colaborador de ‘Zapeando’ se dio cuenta de que algo no iba bien. «Al verme a través de la gran cristalera que tiene el local, empezaron a aporrear el cristal del establecimiento y a gritarme cosas que no parecían muy agradables», añadió el reportero. Torito compartió también con sus seguidores el momento en el que entró al local para confrontar a sus agresores cámara en mano.

«¿Qué pasa? ¿Quién me llama maricón? Rojo, maricón. ¿Quién me lo llamaba de aquí? Que ha salido gritando ‘rojo’ y ‘maricón’. ¿Eh? ¿Quién? Que salga el valiente ahora«, comenzó a gritar Quique Torito mientras grababa el interior del local, donde ninguno de los responsables se atrevió a confesar. «Aquí los tenéis, que calladitos. Qué valientes cuando uno está de espaldas», espetó el televisivo muy enfurecido.

«Qué fácil llamar maricón cuando la gente está de espaldas», sentenció el compañero de Dani Mateo, que fue inmediatamente a comisaría para interponer una denuncia contra el grupo de militares. Y su valiente reacción ha ocupado hoy parte de ‘Espejo Público’, donde Susanna Griso y compañía se han hecho eco de sus palabras.

Gema López se hace eco de la agresión a Quique Torito en ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ habla con Torito

Gema López reveló entonces que desde el programa habían podido hablar con Quique Torito, y por el momento iba a tomar precauciones por las posibles acciones legales. «El que es homófobo es homófobo, y quién insulta de esa manera, pues así se le llama», sentenció la colaboradora de ‘Más Espejo’ nada más comenzar a tratar el tema.

«Él de momento va a guardar silencio porque así se lo ha recomendado su abogado. Nos ha comentado que en cuanto el juicio se celebre estará encantado de hablar con nosotros y ver cómo se ha resuelto», avanzó Gema López antes de que Pilar Vidal compartiese también su conversación con el reportero.

«Me ha dicho ‘me temblaban las piernas cuando entré, me lo pensé varias veces, porque no sabía cómo iba a terminar la cosa. Me hice el valiente pero estaba temblando’. Por lo menos terminó bien dentro de lo malo», explicó Vidal antes de que Susanna Griso señalase que este tipo de conductas intolerables «les puede costar alguna sanción» a esos militares.