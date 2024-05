José Pastor protagoniza ‘El Marqués’: «Hemos sido muy respetuosos con las familias de las víctimas»

Este miércoles, 30 de mayo se estrena el segundo capítulo de la serie ‘El Marqués’, la nueva serie de Telecinco en colaboración con Unicorn Content, que recrea el mediático crimen de los Galindos en 1975. Un crimen múltiple en el que fueron asesinadas cinco personas y nunca se logró averiguar quién o quiénes fueron los responsables. La serie fue líder de su franja con un 13,9% en su debut.

Ahora, esta ficción inspirada en aquellos hechos, busca reflejar, a través de un drama rural, el ambiente vivido en Paradas (Sevilla) el pueblo donde se cometieron los asesinatos. Para adentrarnos en este universo, nos ayudaremos de Onofre, un joven periodista de la localidad que actúa como cómplice de la audiencia en su búsqueda de la verdad.

José Pastor (‘Bosé’, ‘La Otra Mirada’, ‘Acacias 38’), quien coprotagoniza la producción junto a Víctor Clavijo, nos desvela algunos de los secretos del rodaje y su experiencia al frente de la ficción. ¿Fue difícil aceptar el papel, sabiendo lo turbio del caso? ¿Cómo se tomó el pueblo que rodaran una serie inspirada en lo sucedido allí décadas atrás? ¿Cuál es la teoría más descabellada que se defiende?

José Pastor, llega ‘El Marqués’, la nueva serie de Telecinco. No recrea como tal los crímenes de los Galindos, donde murieron cinco personas, pero bebe de ello, es el punto de partida. Y tu personaje es el hilo conductor y el amigo de la audiencia. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Onofre?

Esto está inspirado en un hecho real y Onofre es un chico que es completamente ficticio. Es un chico de Paradas, el pueblo donde se cometen estos crímenes y en el momento en el que lo encontramos está haciendo las prácticas de periodismo en Madrid. Entonces, el director de su revista lo llama a su despacho y le dice que por qué no le ha contado que es de Paradas, del pueblo donde se ha cometido el crimen más importante de los últimos tiempos.

Resulta que el crimen ha tocado muy de cerca a su familia, es un tema en el que él no se ha querido meter mucho, pero el director de la revista le dice que si va al pueblo, investiga, igual… igual consigue algo. Entonces, él va un poco a disgusto y se encuentra un pueblo completamente dividido por los crímenes, porque se han ido acusando unos y otros, como no se ha encontrado al culpable, hay muchas teorías.

Entonces, parte del pueblo culpa a una familia a la que pertenece Chelo, que es el personaje que interpreta Cinta Ramírez, que es amiga de la infancia de Onofre. Entonces, él se encuentra en una situación con muchísima tensión, muy incómoda y que directamente le afecta a él. Esto le genera muchísimo sufrimiento y va a ser uno de los motores para que él investigue y se zambulla de verdad, que ya no sea algo meramente profesional, sino algo súper personal, que tiene la necesidad de descubrir. Es súper doloroso ver cómo no te dejan acercarte a tu amiga de la infancia. Entonces estará ahí a capa y espada.

No habéis rodado en paradas, porque ya lo ha comentado Begoña, la directora, que no queríais incomodar, porque al final el ambiente está caldeado, ¿no?

A mí daba muchísimo reparo, porque yo pensaba, claro, estamos hablando de personas reales que murieron cuyos familiares están vivos, o sea, sus descendencias, sus primos… todas estas personas aún existen y van a ver la serie. Entonces, me daba bastante respeto. Hemos trabajado siendo muy conscientes de esto, intentando ser muy respetuosos, pero algo de respeto sí que te da. Sobre todo más por ahí que por la parte de sugestión.

Nos ha contado Cinta Ramírez, que interpreta a Chelo, que solo rodasteis un día en Paradas y todo el pueblo estaba intrigado por ver qué se estaba rodando. Y que cuando se enteraron, un hombre fue donde ella a decirle, básicamente, lo que había pasado, la supuesta verdad.

Fue la única vez que rodamos en Paradas. Ese día fue muy curioso. Esto no me ha pasado nunca. Estaba todo el pueblo. Nosotros rodábamos dentro de una iglesia y había una escena que era salir de la iglesia. Estaba todo el pueblo allí, en la plaza, mirando en silencio. O sea, no molestaron nada. No salían en plano. Estaban ahí mirando el rodaje, pero normalmente la gente se pone a hablar fuerte… Estaban con un respeto al trabajo… Todos súper atentos, porque de repente se está rodando en tu pueblo, una producción grande, pero fueron súper respetuosos con eso.

Y sí que más de uno ha venido a contarnos su teoría. De repente, vino un actor a una sesión que me dijo «Yo he estado investigando mucho tiempo, pero hace muchos años ya que llevo este tema y yo creo que fue…», y de repente te contaban ellos, gente que ha estado súper zambullida, que le ha interesado un montón, gente del pueblo de alrededor…

¿Y por qué le dio por investigar por ahí?

Porque era de la zona y como que de repente sintió… estas veces que nos dan los focus con algo y a este hombre le dio por eso y empezó a indagar, a leérselo todo, a buscar vídeos. Tenía su teoría y él lo tenía clarísimo.

¿Y cuál era?

Él decía que el crimen lo tuvo que cometer alguien que fuese corpulento porque los hechos fueron muy violentos y cargar con tal tuvo que ser alguien grande, y tuvo que ser alguien grande al que se lo mandaron. Entonces, él tenía su teoría.

Bueno, ya comentó Begoña en la rueda de prensa que hay múltiples teorías: que fueron alienígenas, que si el campo estaba lleno de amapolas con opiáceos… ¿Cuál es la más loca?

Alguna de esas sale en la serie. No os la voy a contar para no haceros spoiler, pero una de esas teorías sale en la serie y hay un personaje súper obsesionado con eso. Y es muy divertido porque es súper loca la teoría y, de repente, dices tú «ostia». De hecho, mi personaje se ríe mucho de ese otro personaje. Mi personaje es súper mental, súper… o sea él es muy emocional, pero al final es súper racional.

José, muchísimas gracias y muchísima suerte con esta serie. ¿Tienes nuevos proyectos en el horizonte?

Como actor, estoy ahora rodando una cosa y justo empiezo a rodar otra, que no puedo decir nada, pero es un proyectazo increíble. Y luego, sí te puedo contar que voy a sacar música. Saco música el mes que viene. Muy pronto voy a ir soltando por Instagram, como pequeñas pistas, pero estoy a full con eso, súper ilusionado y va a ser bastante fuerte. O sea, estoy apostando fuerte por eso.