Elia Galera, sobre su nuevo personaje en ‘La Promesa’ que ¿traicionará a La Marquesa?: «Era muy necesaria»

‘La Promesa’ continúa cada tarde arrasando en audiencias en TVE, como su apuesta más competitiva del day time rozando el millón de fieles, a los que hay que sumar los espectadores en diferido que cosecha y los contactos únicos durante su emisión. Sin duda, la ficción de Bambú Producciones es el gran éxito de la cadena pública y narrativamente está en un momento de cambios, sufriendo un terremoto en las tramas y personajes.

Como consecuencia de esta nueva era, en la que se ha producido un salto temporal hasta el estallido de la I Guerra Mundial, son varios los personajes que ya no están y otros que sí, como María Antonia, interpretada por Elia Galera. Este enigmático personaje llega al palacio de La Promesa para poner patas arriba la relación de los Marqueses, formando un triángulo amoroso con Cruz y Alonso. De todo ello hemos hablado en exclusiva con la actriz.

‘La promesa’ arranca una nueva era, ¿qué vamos a poder ver?

ELIA – Puedo decirte que yo estoy un tiempo… He sido invitada para participar dentro de una trama que me hace especialmente ilusión, que es dentro de la trama del matrimonio de los marqueses, y aparece el personaje de María Antonia como una íntima amiga de Cruz de la infancia.

Entonces, aparecer en este formato me hacía mucha ilusión, con ella y con Manuel Reguero, que también había trabajado antes. Entonces, no he sido invitada a participar en una serie diaria. He sido invitada a participar en una serie como ‘La Promesa’ y, además, dentro de una trama donde los protagonistas de esa trama son amigos y, además, he trabajado con ellos, con lo cual, estoy muy bien.

Hemos visto en el tráiler y te metes dentro de la relación de los Marqueses.

ELIA – Yo he sido invitada por el matrimonio. A mí el matrimonio me dijo: ‘Tienes que venir para acá, porque Cruz lo está pasando muy mal, ya sabes que está viviendo un momento delicado’. Y yo entonces voy a apoyar a mi amiga. Bueno, es que confía mucho en mí. A lo mejor la estoy ayudando. A lo mejor mi ayuda, aunque no lo parezca, era muy necesaria. Hay veces que no es el cómo, sino el fin. Y a lo mejor, lejos de que mi presencia aquí parezca que puede separar, por lo que habéis visto, a lo mejor mi presencia viene a reforzar este matrimonio.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de la casa, de la serie, que vemos que tiene un éxito increíble, tanto a nivel nacional como incluso fuera. ¿Cómo es adentrarte en este mundo?

ELIA – Bueno, pues con muchísimas ganas, muchísimo respeto primero a todo el equipo y a todos mis compañeros actores, porque creo que la industria no es consciente del trabajo que conlleva el hacer un formato de tira diaria, la maquinaria que hay detrás de todo este proyecto en cuanto al diseño de producción, los folios que estudiamos…

Es decir, mis respetos a todo el equipo y también a todos mis compañeros actores, porque es mucho esfuerzo. Tú entras aquí y ya no tienes vida. Piensa que hacemos secuencias de una media de cuatro o cinco folios, y a lo mejor hay secuencias, seis secuencias al día, con lo cual imagínate la cabeza.

Y luego es importante ser muy buenos actores. Creo que no todo el mundo puede afrontar un proyecto de este tipo, no todos los actores, por muy buenos actores que sean. Y, bueno, pues es un regalo porque la serie tiene mucho éxito, como todos conocéis, y además, como te he dicho antes, yo participo en una trama en la que me tengo mucho cariño a los protagonistas de esa trama, que son los marqueses de Luján. A ambos por separado los quiero mucho, con lo cual, es un regalo.

Vemos en el cartel que los sirvientes se ponen el traje de los nobles y al revés. ¿Esto cómo va a ser? Hay muchísimas teorías de los fans que son un poco locas.

ELIA – Yo no te puedo hablar mucho de esto, porque cuando yo he llegado, piensa que yo aparezco en el capítulo 360 y sale como dos meses y medio, casi tres meses después del rodaje, con lo cual antes no te puedo contar mucho a qué se deben y cuál era la estrategia de marketing con esto. Lo he visto, he visto las fotos que son divertidísimas. Pero te aseguro que ser rico lleva muchísimas horas de proceso, muchísimas. Porque lleva muchísimas horas de vestuario, las pelucas, no es lo mismo. Los pobres tardan menos en vestirse y, además, no se cambian tanto. Nosotros estamos cambiándonos todo el rato de vestuario.

¿Madrugan más los ricos? (risas)

ELIA – Nos tienen que ayudar a vestir estos vestuario, que son maravillosos. El diseño de vestuario es espectacular. Yo conocí a Tania Álvarez, que es la jefa de vestuario y hace un trabajo impoluto siempre. Exquisito, además, con un rigor impresionante.