‘Supervivientes’ dispara toda la controversia por quién ha sido el concursante salvado

Tal y como viene siendo habitual, uno de los momentos más esperados de la gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ es la salvación de uno de los nominados. Una semana más, Laura Madrueño se ha hecho cargo de este instante tan decisivo para la continuidad de los concursantes en el reality de supervivencia.

Así como sucedió la semana pasada y la anterior, el superviviente que ha conseguido imponerse al resto de señalados y salvarse ha sido Ángel Cristo. Ya son cuatro las salvaciones que suma el joven y tres de ellas consecutivas, lo que le convierte en el participante más respaldado por la audiencia.

Al comienzo de la entrega de ‘Tierra de Nadie’ de este martes, comandada por Carlos Sobera, el reality ha mostrado el estado del televoto con los porcentajes ciegos. Cabe recordar que los espectadores llevan votando desde el pasado jueves tras las nominaciones en las que Ángel Cristo, Miri Pérez, Pedro García Aguado y Arantxa del Sol salieron expuestos. Tal y como ha señalado el presentador, el concursante salvado de la noche ha conseguido el apoyo del 32% de la audiencia.

Así pues, el concursante que le ha seguido de cerca en número de votos se ha hecho con el 27%, mientras que mucho más descolgados se mostraban los otros dos concursantes que reunían un 23 y un 18%. «¡Ay díos mío, esto va a estar calentito!», ha exclamado el presentador de la gala.

Así ha sido la ceremonia de salvación de ‘Supervivientes’ que le ha dado el beneplácito a Ángel Cristo

En esta ocasión y a diferencia de las semanas anteriores, el reality ha apostado por colocar a los concursantes en una plataforma sobre el mar. El superviviente que continuaba en la cuerda floja sería lanzado al agua por Laura Madrueño. Tras hacer sus alegatos de defensa para apelar al voto, la presentadora le ha trasladado en un primer momento a Miri Pérez y a Pedro García Aguado que continuaban estando nominados; dejando la cosa en un duelo entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol.

Llegado el momento culmen de ‘Tierra de Nadie’, Laura Madrueño ha comunicado la decisión final de los espectadores. «El superviviente que continúa nominado y se enfrenta a la expulsión de este jueves es Arantxa», han sido las palabras empleadas por la presentadora. Por lo tanto, Ángel era el primer salvado una vez más. Una salvación que no es la primera, sino la tercera que encadena, lo que hace que se perfile como uno de los grandes favoritos de la edición.

No obstante, su liberación por tercera semana consecutiva ha generado bastante controversia en la redes sociales; porque hay un importante sector de la audiencia que no ve con buenos ojos el comportamiento del hijo de Bárbara Rey en ‘Supervivientes’ y consideran que sus actitudes no deberían ser premiadas como así está ocurriendo.