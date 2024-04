Se oye perfectamente el épico dardo que Iñaki López suelta al novio de Ayuso en ‘Más vale tarde’

Este sábado se celebra la ansiada boda de José Luis Martínez-Almeida y su pareja Teresa Urquijo. Un enlace que dará mucho que hablar por algunos de sus invitados como el rey Juan Carlos. Un asunto que este martes abordaban en ‘Más Vale Tarde’ con Iñaki López volviendo a tirar de ironía para lanzar su opinión, y se acordaba del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Así, ‘Más vale tarde’ se hacía eco de como va a ser una ceremonia castiza, incluido el menú, que correrá a cargo de Lhardy. El espacio de La Sexta también hacía referencia a la larga lista de VIPS que acudirán como invitados, entre los que se encontrará el rey emérito.

Y es que el Rey Juan Carlos es primo de la abuela de la novia, Teresa de Borbón. Pero la gran incógnita que se preguntaba el programa que presentan Iñaki López y Cristina Pardo es en qué esa sentarán al rey emérito. «Este con tal de salir de Abu Dhabi…», soltaba Iñaki.

«Por mucho que el viaje sea largo, el enlace no se lo va a perder y el rey emérito va a estar en la boda. ¿En qué mesa le sentarán?», preguntaba Marina Valdés. Y una vez más era Iñaki López el que no se cortaba nada al lanzar un auténtico dardazo con su particular ironía.

«En la mesa de Alberto, con los defraudadores«, soltaba el presentador sin reparo haciendo alusión al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «Pero como ya no tiene causas pendientes. Ojo porque pudiera ser que coincidiera con la plana mayor del PP porque se especula con que estuvieran invitados Feijóo y Ayuso», aseveraba Marina Valdés.