Pillan la rajada de aúpa de Rocío Madrid contra ‘Supervivientes’ y su productora y trae cola

Rocío Madrid ha sido una de las concursantes más cuestionadas de ‘Supervivientes 2024′. Su implicación en numerosos conflictos le han valido la animadversión del público, que la echaban del concurso como primera concursante expulsada de manera oficial. Ahora, una vez que la exconcursante está fuera de los Cayos Cochinos, la audiencia ha podido conocer lo que supuestamente piensa sobre su participación en el concurso.

Dicha revelación se ha vivido durante la reaparición en plató de Lorena Morlote, que ha regresado a España como segunda expulsada definitiva. Allí, la peluquera de los famosos ha cargado duramente contra Rocío Madrid. «Ah, ¿estás aquí? Es que como pensaba que te daba vergüenza este reality», le ha espetado al verla intervenir en plató. «Vergüenza me da tu actitud», le ha reprochado la actriz.

Lejos de quedarse callada, Lorena Morlote ha vuelto a la carga: «Vergüenza las veces que tú has dicho que te da vergüenza entrar en este reality». En ese momento, Carlos Sobera ha intervenido para preguntar: «¿Tú mantienes que ha dicho que le daba vergüenza este reality?». «Realmente, Rocío, pensé que no te iba a ver porque la última vez lo dijiste a cámara, varias veces has dicho a cámara que este programa para ti es una vergüenza».

«Más mentiras, más mentiras», la ha interrumpido Rocío Madrid, lo que ha indignado a su excompañera, que se reafirmaba: «¿Perdona? Está grabado. Dijiste que te da vergüenza este reality. Que la productora y el director te han engañado y te han mentido y que estás muy decepcionada de este programa».

«¿Decepcionada? Qué manera de mentir», ha exclamado Rocío Madrid antes de que el presentador cambiase de asunto dejando en el punto álgido este nuevo e inesperado encontronazo.