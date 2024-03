Valeria Vegas se planta ante Sonsoles Ónega: «Esto no puede ocurrir en televisión»

Valeria Vegas vivió un momento de gran indignación este jueves en ‘Y ahora Sonsoles’. La colaboradora habitual de Sonsoles Ónega acabó enfrentándose a la presentadora de Antena 3 por uno de los invitados de la tarde. La escritora puso el grito en el cielo sobre lo que se estaba llegando a decir de la Ley Trans y señaló a Ónega como principal culpable.

‘Y ahora Sonsoles’ contó este jueves con la presencia de varios sujetos que supuestamente «están abusando» de la Ley Trans. En este caso, fue Francisca Javier, un exagente de la Guardia Civil quien hizo perder la paciencia a la escritora. «¿Es que van a venir los 37? ¡Es vergonzoso! ¡Esto no puede ocurrir en un plató en 2024!», exclamó Vegas sin dar crédito al debate planteado por el programa.

Valeria Vegas: «Esto no puede ocurrir en televisión»

A la escritora no le tembló la voz para clamar contra el programa de Sonsoles Ónega en pleno directo. «Los medios de comunicación tienen una obligación y es no traer gentuza. ¡Fíjate si soy clara! Esto no puede ocurrir en televisión», espetó Valeria Vegas, visiblemente enfadada con la periodista y el equipo del programa, que decidieron dar voz a esos «aprovechados».

Valeria Vegas en ‘Y ahora Sonsoles’

El programa continuó repasando entonces el caso de los 37 funcionarios de Ceuta que registraron su cambio de sexo. En pleno directo, también se dio a entender que este cambio no responde únicamente a obtener beneficios vinculados a funciones laborales que obtendrían por ser legalmente mujeres. Y es que, Francisca Javier acudió incluso con su mujer al programa.

Aún muy afectada, Valeria quiso interesarse por el tipo de disforia del invitado, sin demasiado éxito. «Mi forma de pensar y mis actos cotidianos me identifican más como mujer que con el sexo masculino», explico el antiguo agente de la guardia civil. Su mujer, por su parte aseguró que fue ella «quien le echó para atrás» en lo referente a comenzar el proceso de hormonación por los efectos del tratamiento.

Valeria Vegas volvió a ponerse seria. «Desde el minuto uno, había muchos intereses en tirar abajo esta ley. Bien por quién la hizo, bien por a quién beneficia; es decir, un colectivo oprimido», señaló la escritora. «No me dejan sentirme mujer. Un último apunte legal. Igual que hay 148.000 mujeres que el año pasado dijeron que habían sido maltratadas y no es verdad», señaló el invitado, lo que acabó por agotar la paciencia de la presentadora, que terminó cortándole el micro.