Silvia Intxaurrondo da la puntilla a Ayuso en TVE con un certero dato que desarticula todo

Silvia Intxaurrondo se ha hecho notar (y de qué manera) en ‘La Hora de La 1‘ de TVE este miércoles al abordar el asunto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, denunciada por la Fiscalía por presunto fraude fiscal y por supuestas irregularidades en la adquisición del piso que comparten en el centro de Madrid.

El programa matinal de La 1 ha tratado en profundidad las informaciones falsas que han empezado a circular en las últimas horas contra ElDiario.es. Al parecer, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha difundido el execrable bulo de que periodistas de este medio intentaron allanar la casa de la presidenta madrileña con intimidación y encapuchados.

Una absoluta ‘fake news’ con la cual la mano derecha de Ayuso estaría empezando a ejecutar los amenazantes mensajes a Esther Palomera, periodista de ElDiario.es, en los que advertía de que «os vamos a triturar» y con que «vais a tener que cerrar» por destapar ese fraude fiscal que se investiga.

Pues bien, en ese momento, Silvia Intxaurrondo ha tomado la palabra y ha compartido algo que le desconcierta y que, a buen seguro, representa a una buena parte de la opinión pública. No entiende por qué la estrategia de defensa -con señalamientos a los medios- salga desde la propia Comunidad de Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso se empeña en insistir en que es un caso que concierne a un particular (su novio) y que nada tiene que ver con ella ni la comunidad.

«A mi lo que me resulta curioso es que la Comunidad de Madrid se meta en un asunto de un particular, porque si esto es un asunto particular…«, ha señalado la presentadora. Y ha ido más allá en su inapelable reflexión: «A mi lo que no me queda claro, y esto ya la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que aclararlo, es si el caso de su pareja es un caso particular realmente o un caso que afecta a la Comunidad de Madrid».

«Porque si es un caso particular, todas estas denuncias que se están haciendo desde la comunidad, sobre la intimidación de los periodistas, no tendría ningún sentido. Y si es un caso de la Comunidad de Madrid, no se puede plantear como un caso que afecta particularmente solo a la pareja de Ayuso, excluyéndole a ella de la ecuación», ha añadido Silvia Intxaurrondo, poniendo de relieve esa dicotomía.

Además, la periodista de TVE ha rescatado las declaraciones del ministro de Transportes Óscar Puente en el Senado en las que aseguró que «Ayuso es partícipe a título lucrativo de los delitos de su pareja«. «Yo dije: ¿qué quiere decir ‘partícipe a título lucrativo’? Y partícipe a título lucrativo es la entidad o la persona que se beneficia del resultado de un delito sin saberlo. Entonces, legalmente, al partícipe a título lucrativo no se le condena, sino que lo que se le pide es que restaure todo aquello de lo que pudo beneficiarse sin haberlo sabido», ha explicado Intxaurrondo para arrojar luz. No obstante, sigue en el aire si Díaz Ayuso sabía las condiciones en las que se compró ese piso o realmente no.

«El tema es que a la hora de defenderlo ha salido la presidenta de la Comunidad de Madrid a hacerlo y su mano derecha, el que es su director de gabinete; y entonces ahí se ha embadurnado (lo particular) con lo público«, ha vuelto a incidir Silvia Intxaurrondo. Un detalle muy certero que da que pensar y que viene a desarmar esa estrategia de comunicación de la política y su ‘número 2’.