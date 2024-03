Roberto Arce, de ‘Noticias Cuatro’, habla de las presiones políticas tras lo sucedido con Risto Mejide

Con la vuelta de ‘Informativos Cuatro’, Roberto Arce sigue teniendo clara una prioridad: que el poder político no afecte a la información. El presentador lleva más de diez años junto a Marta Reyero en los informativos de fin de semana y tiene claro que los periodistas tienen que «luchar por su independencia». El periodista ha hablado sobre la vuelta del formato en una entrevista para Bluper y se ha sincerado sobre cómo ve la profesión.

«Es una marca de prestigio y de información. Es una pena que desapareciera», explicó Arce sobre ‘Noticias Cuatro’, que fue sacada de la parrilla hace cinco años por Paolo Vasile. Sin embargo, mientras tanto, Marta Reyero y él han continuado al frente de la información en ‘Cuatro al día’, y ahora celebran la vuelta del informativo.

«Agradecemos mucho que se haya confiado en el equipo, porque, en un época de cambios, también puede suceder que los jefes prueben cosas nuevas», señaló Roberto Arce, que sigue teniendo una cosa clara. «Yo soy un firme defensor de la libertad. Tenemos que ganarnos la credibilidad de la gente que confía en nosotros», comenzó explicando el presentador, que se mostró muy crítico.

Roberto Arce se planta contra las presiones políticas

Y es que, el periodista tiene claro que ningún tipo de influencia política tiene cabida en ‘Noticias Cuatro’. «Los periodistas somos los primeros que tenemos que luchar por nuestra independencia», insistió el comunicador. «Yo lucho todos los días por no ser correa de transmisión de nadie. No soporto la presión del poder político y me gusta ser el vigilante del control», sentenció Arce.

Roberto Arce y Marta Reyero en ‘Noticias Cuatro’

Respecto a si reciben mensajes de los partidos como ha sucedido con Risto Mejide recientemente, es claro. «Ahora no, digo en los últimos tiempos. Hubo épocas cuando había menos medios y los pocos que había eran más influyentes, los gobiernos, de cualquier color, tenían un gran interés en que fuéramos, por lo menos, poco molestos», recordó el presentador de ‘Cuatro al día’. «Falta información ordenada y medios que no se basen solo en la opinión. Nuestra misión es informar con independencia y sin sesgos. Lo que no se puede es mirar a otro lado», continuó explicando el periodista.

Y aunque Roberto Arce y Marta Reyero han estado durante unos años apartados en los fines de semana, los dos presentadores han mantenido el espíritu del informativo y piensan mantenerlo en este regreso. «Durante la etapa en la que no hemos sido ‘Noticias Cuatro’, hemos mantenido la audiencia y por la noche incluso se ha reforzado», explicó el periodista, que aseguró que también intentan hacer «lo mismo» que hacían.

Los datos respaldan a los dos presentadores. Tras la vuelta de ‘Noticias Cuatro,’ las cifras de audiencia han subido considerablemente. En febrero, la edición de mediodía creció tres décimas con respecto al dato de enero (6,8%) y su entrega de por la noche subió hasta un 5,5% de cuota de pantalla. El presentador recordó que en algunas ocasiones, miraban «cara a cara» a su competencia y eran líderes del mediodía.

Reyero y Arce, el tándem de la actualidad

Tras más de una década al frente de la información juntos, Arce confiesa que está «muy contento» de seguir trabajando de la mano de Marta Reyero. «A Marta la recuerdo y la admiro desde siempre. Son muchos años», comenzó señalando el periodista de Cuatro. «Hace mucho que mis aspiraciones son trabajar a gusto y con un equipo que me sienta cómodo», señaló el presentador.

Por su parte, la presentadora también se encuentra feliz de volver a ‘Noticias Cuatro’, aunque se define como «un animal de costumbres», después de tantos años en la misma franja. «Llevo en torno a 18 años en fin de semana. Yo me podría adaptar a cualquier horario, pero reconozco que estoy muy satisfecha con lo que hemos podido hacer en estas últimas temporadas y a partir de ahora más todavía», señaló la periodista histórica del medio.