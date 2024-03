Pipi Estrada destapa en ‘Fiesta’ el pastizal que se embolsó semanalmente por ‘Supervivientes’

El pasado jueves 7 de marzo, Telecinco estrenó la esperada nueva edición de ‘Supervivientes’. Y lo hizo arrasando en audiencias, con un excelente 21,7% de share y 1.645.000 espectadores. Este sábado, ‘Fiesta‘ analizaba la última hora de los concursantes en Honduras con Pipi Estrada, Alejandra Rubio o Irene Rosales entre sus colaboradores.

Aunque en el caso de Pipi Estrada, estaba más preocupado por criticar el concurso de su excuñada, Carmen Borrego, que por comentar los momentazos que nos dejó la primera gala presentada por Jorge Javier Vázquez. En un momento dado, el periodista deportivo desveló el pastizal que llegó a embolsarse como concursante de ‘Supervivientes’ en el año 2006.

Según el colaborador, su caché era de 30.000 euros semanales. Es decir, que cuantas más semanas permaneciera en Honduras, más dinero ganaba. Evidentemente esta estratosférica cifra solo la cobraban las grandes estrellas de cada edición. El exnovio de Terelu Campos se convirtió en el sexto expulsado de su edición, lo que se tradujo en siete semanas. Por lo tanto, si echamos cuentas, se podría haber embolsado más de 200.000 euros por su participación en el reality de aventuras.

El caché de Pipi Estrada, muy lejos del de Isabel Pantoja

Un caché similar al que han tenido otros grandes rostros de la cadena, como Kiko Matamoros o Mila Ximénez. Aunque nada comparado con el de Isabel Pantoja, el caché más alto de la historia de ‘Supervivientes’. Al parecer, la tonadillera se embolsó cada semana 80.000 euros dentro del mega contrato que firmó con Mediaset y que la llevó a aparecer en otros programas de la cadena, como ‘Idols Kids’.

No obstante, Pipi Estrada salió encantado de su paso por el concurso. Así lo reconocía él mismo a través de sus redes sociales: «Así de guapo estaba yo cuando salí de ‘Supervivientes’, fue una catarsis maravillosa e inolvidable. Hay gente que pasa por la isla, pero la isla no pasa por ellos… Es como el que pasa por la universidad y la universidad no pasa por ell@s. ¡Mis cosas!».