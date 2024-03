Nuria Marín hace esta insinuación de aúpa sobre Mediaset al hablar del fin de ‘Sálvame’

Hace unos días, Nuria Marín concedía una sincera entrevista a ‘Catalunya Ràdio’ en la que habló largo y tendido sobre su salida de Mediaset, el pasado mes de diciembre de 2023. La que fuera presentadora de ‘Sálvame’ y ‘Socialité’ fue despedida de Telecinco ante la decisión de la nueva cúpula de eliminar todo lo que tuviera que ver con ‘La Fábrica de la Tele’, productora de ambos programas.

Para empezar, la locutora le preguntó si la prensa del corazón tiene límites. A lo que la catalana respondió que «tiene que tener. Y te lo digo yo que comencé en la prensa del corazón cuando todavía se hacían las cámaras ocultas. O sea, he hecho cosas que pienso: ‘Madre mía, tendría que ir al infierno’. Por las cámaras ocultas, he emborrachado a gente para conseguir información. He hecho cosas muy ‘heavies'», reconocía.

«Pero claro, también es verdad que hay gente que traspasa esos límites. O sea, hay gente que finge haber roto una relación con su pareja para hacer contenido. Hay gente que finge ser pareja de alguien para hacer contenido. Es que hay gente que hace auténticas tonterías para salir en la tele o para tener un artículo de prensa», aseguraba Nuria Marín.

Por todo ello, ella tiene claro que «hay, según qué cosas, que no quiero hacer. Por eso, cuando comencé en ‘Cazamariposas’, vi la manera que quería, el tipo de corazón que yo quería hacer, que era tratar el corazón desde el humor».

Nuria Marín sale en defensa de ‘Sálvame’ ante los que lo tachan de «telebasura»

La periodista tampoco tuvo pelos en la lengua al hablar sobre el final de ‘Sálvame’: «Pienso que no hay mejor venganza, si es que te tienes que vengar de alguien, que tener éxito. Y yo, lo que hice, es buscar un camino de éxito para mí. O sea, yo no deseo el mal a nadie. Yo lo que hago es desearme el bien a mí».

«Yo tenía la sensación, a veces, caminando por los pasillos de Mediaset, que había gente que ya se estaba repartiendo nuestra herencia, para cuando nosotros muriésemos«, insinúa Nuria Marín. «Y el gran debate es si eso es telebasura», añadía la locutora de ‘Catalunya Ràdio’. A lo que la entrevistada respondió con otra pregunta: «Es que, ¿qué es telebasura?».

«Yo creo que calificar de telebasura un programa es insultar a los espectadores que lo consumen. Para mí es más telebasura intentar convencer a alguien de una situación, no lo sé, quizás social o política, que no explicar que Isabel Pantoja nunca sale de Cantora, que es una realidad», sentenció Nuria Marín.