Lo que ha hecho Risto Mejide al arrancar ‘Todo es mentira’ por Ayuso es insólito

Risto Mejide no dudaba en arrancar ‘Todo es mentira’ este jueves haciendo frente a las críticas. Durante los últimos días, las redes sociales se han llenado de reproches hacia el comunicador y el programa por lo sucedido con Ayuso. Sin embargo, el comunicador ha querido dirigirse a una espectadora en concreto, que ha bombardeado al presentador en sus redes sociales.

Tras repasar el sumario del programa, el publicista pidió algo de tiempo para tratar una asunto importante. «Hay una mujer en Twitter que está teniendo muchas visualizaciones en un tuit dirigido hacia mí», comenzó explicando el presentador de ‘Todo es mentira’.

La burla de Risto Mejide a las críticas por Ayuso: «Os voy a dar ese gusto»

Entonces, Risto Mejide comenzó a leer uno de los mensajes que la espectadora le había dejado en sus redes. «Hola Risto, entendemos que te debes a Ayuso porque así te lo han ordenado tus jefes, pero al menos reconócelo y deja de hacer el ridículo», leía el presentador a los espectadores, recordando la polémica desatada por Óscar Puente con sus tuits.

Risto Mejide en ‘Todo es mentira’

Entonces, aprovechó para lanzar un contundente mensaje a todos los que siguen dándole vueltas al tema. «Pues voy a hacer una cosa, para vosotros, para que podáis cortarlo después, Mirad, mirad, os voy a dar ese gusto, porque si se trata de daros ese gusto, yo lo hago encantado», sentenció el publicista con tono irónico.

Entonces, a modo de burla, comenzó a «confesar» todo lo que sus detractores le pedían que admitiese. «Empezamos, venga: sí, lo reconozco, mis jefes me han pedido que defienda a Ayuso», afirmó el presentador sin quitar la mirada de la cámara, pero no se quedó ahí. «Sí, lo reconozco, mis jefes me han pedido que defienda a Sánchez», insistió el comunicador.

De este modo, Risto Mejide dio un sonado tirón de orejas a sus espectadores más críticos, que continúan avivando la polémica entre el programa e Isabel Díaz Ayuso. Y tras pronunciarse con sorna sobre las acusaciones, el presentador decidió continuar con los temas del programa y comenzar la emisión con normalidad.