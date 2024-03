Isabel Rábago filtra la condición que ‘Supervivientes’ exige a los concursantes para cobrar

Solo quedan tres días para que ‘Supervivientes 2024′ arranque en Telecinco y veamos por fin a Jorge Javier Vázquez de vuelta a la televisión y a los concursantes tirándose del helicóptero. Ante este estreno, son muchas las incógnitas que se abren. Una de ellas tiene que ver con Carmen Borrego y su salto del helicóptero. Un asunto sobre el que se han manifestado Joaquín Prat e Isabel Rábago en ‘Vamos a ver’.

Y es que hay muchas ganas por ver los saltos del helicóptero de algunos de los concursantes estrella de esta edición como Arkano, Ángel Cristo Jr., Arantxa del Sol o Pedro García Aguado, entre otros. Aunque sin duda el salto que más interés ha desatado es el de Carmen Borrego y más después de que ella misma haya confesado que le da miedo.

Al hablar de como los concursantes ya han puesto rumbo a Honduras, en ‘Vamos a ver’ ponían el foco en Carmen Borrego. Y ha sido cuando Isabel Rábago revelaba algo que quizás muchos desconocen y es una de las condiciones que tienen los concursantes de ‘Supervivientes’ para empezar a cobrar su caché.

«Algunos no dan un duro por Carmen Borrego las primeras semanas. Entre ellos, Marta López», desvelaba Joaquín Prat. «Para mí es una fantasía que Carmen esté allí. Que se tire del helicóptero… Mataría porque estuviera todo el tiempo posible. Pero es superduro», aseveraba la colaboradora que sabe lo que es participar en ‘Supervivientes’, pues participó en la edición de 2021.

«El helicóptero será la prueba de fuego para ver si esta mujer acaba saltando o la tienen que llevar de nuevo al hotel», apostillaba entonces Pepe del Real. Pero era Isabel Rábago la que daba la clave de por qué cree que Borrego si que se tirará del helicóptero.

Y es que según destapaba la colaboradora y ex-concursante de ‘Supervivientes’, los concursantes del reality no empiezan a cobrar hasta que no se tiran del helicóptero. «Va a saltar, porque si no saltas, no cobras. Hasta que tú no saltas, tú no eres superviviente. Entonces tú por lo menos saltas y cobras», explicaba Rábago. «No, si la cuestión es que se suba al helicóptero…», añadía Joaquín Prat.