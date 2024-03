Horóscopo diario de hoy, lunes 4 de marzo: Todos los pronósticos para cada signo zodiacal

Iniciamos la primera semana completa del mes de marzo, después de este fin de semana marcado por el Cuarto Menguante enfrente del signo de Sagitario este domingo. ¿Quieres saber qué van a depararte hoy los astros en salud, dinero, trabajo o amor, según el pronóstico diario del horóscopo?

Según Esperanza Gracia, hemos estrenado el mes de marzo con la Luna menguando, que nos va a ayudar a zanjar situaciones o asuntos pendientes que nos perturban. Este domingo 3 de marzo tuvo lugar el Cuarto Menguante en Sagitario, que nos renueva y puede traernos cambios que nos llenen de optimismo. Con Venus en Acuario, valoraremos mucho la libertad y la independencia en nuestras relaciones.

Aquí puedes consultar cómo va ser el porvenir de todos los signos del zodiaco –Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio-, para este lunes, 4 de marzo de 2024:

Horóscopo diario Acuario

Venus y Marte en tu signo te allanan el camino para conseguir el éxito. Lucha por tus sueños y mantente abierto a los cambios porque vas a obtener muy buenos resultados. Puedes recibir un dinero con el que no contabas.

Horóscopo diario Escorpio

Lo que deseas se hará realidad. Y es que la suerte favorece tus planes y te permitirá triunfar. Tus posibilidades son inmensas; sigue tu instinto porque vas a dar en el clavo. El amor te hará vivir momentos intensos.

Horóscopo diario Aries

Estrenamos un mes nuevo y quizás sientas la necesidad de dar un cambio a tu vida. Es el momento de rodearte de gente que esté en tu misma onda y que te aporte cosas positivas. Madura bien tus planes antes de ponerlos en marcha.

Horóscopo diario Géminis

Vas a brillar con luz propia, así que vive la vida que tú quieres sin importarte lo que piensen los demás, y asume que tu forma de actuar no les gustará a todos, pero es la que tú has elegido. Algún deseo personal puede cumplirse.

Horóscopo diario Tauro

Tienes muchas responsabilidades que te están pasando factura. No puedes llegar a todo. Sal, diviértete, haz aquellas cosas que te gustan y te sentirás genial. Se te ocurrirán buenas ideas para mejorar tu economía.

Horóscopo diario Virgo

Puede que te plantees dar otro rumbo a tu vida, y el Cosmos está de tu parte para que te lances y persigas lo que quieres. La energía astral puede traerte algo nuevo y distinto que te compense de los momentos difíciles que has pasado.

Horóscopo diario Cáncer

Tienes motivos para sentirte orgulloso de lo que has conseguido, pero no te duermas en los laureles y sigue adelante para no perder nada de lo ganado hasta ahora. Aventúrate sin miedo por esos cambios que la vida te pide.

Horóscopo diario Piscis

Muchas felicidades. Con el Sol, Mercurio y Saturno en tu signo, estás exultante y podrás hacer realidad tus planes. Si te propones algo, no escatimarás esfuerzos para conseguirlo, y la suerte será tu aliada.

Horóscopo diario Libra

Con Marte y Venus muy bien aspectados, tendrás la energía y el entusiasmo que necesitas para realizar alguno de tus deseos y poner en marcha tus iniciativas. Puedes recibir una buena noticia relacionada con el trabajo.

Horóscopo diario Leo

Tendrás que actuar con tacto para hacer frente a una situación que te resulta complicada. Una actitud dialogante será lo más inteligente. Después de los bloqueos y retrasos, la energía lunar puede poner en marcha lo que te interesa.

Horóscopo diario Sagitario

Puedes sentirte tenso porque tienes que ocuparte de un asunto que has dejado pendiente o acabar algo importante que te estresa. Intenta hacer las cosas de manera sencilla para evitar complicaciones.

Horóscopo diario Capricornio

Con la Luna en tu signo hoy, vas a demostrar lo mucho que vales y todo lo que eres capaz de hacer. La comunicación está muy favorecida. Serás muy directo al hablar, y es un buen momento para entrevistas, negocios y acuerdos.