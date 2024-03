El exnovio de La Veneno niega haberla amenazado de muerte: «Solo había violencia verbal»

El exnovio de La Veneno se ha pronunciado por primera vez sobre su relación con la vedette casi 8 años después de su muerte. Este viernes, ‘Equipo de investigación’ sacó a la luz su conversación con Alín, la última pareja de Cristina Ortiz justo antes de morir. Así, el que llegó a ser sospechoso del misterioso fallecimiento de la televisiva, ha aclarado los más y los menos de su relación y ha compartido su versión de los hechos.

En una entrevista cruda y directa, ‘Equipo de Investigación’ no perdió el tiempo cuando se sentó con Alín Bogdan. «¿Por qué cree que hay gente que cree que usted tuvo algo que ver con la muerte de Cristina», preguntó de forma tajante el entrevistador. Entonces, el exnovio de la vedette no dudó en justificarse.

El exnovio de La Veneno rompe su silencio

«Ellos creen eso porque yo estaba enganchado en las drogas. Aunque yo estuviese enganchado yo no puedo hacerle algo así a una persona. Yo no soy un asesino». Entonces, el periodista le volvía a preguntar de forma más directa sobre su implicación en la muerte de La Veneno, y Alín cambiaba a un rostro más serio. «Con su muerte yo no tuve nada que ver», repetía el entrevistado.

Alín, exnovio de La Veneno en ‘Equipo de Investigación’

Cristina murió aparentemente por un accidente en la bañera, pero la encontraron llena de hematomas y signos de violencia. Ante la insistencia del reportero, Alín no dudó en explicarlo. «Ella tenía la tensión muy baja, cuando ella se levantaba se mareaba y se caía», recordó el exnovio de la vedette, que señaló a su vez que solía darse golpes con la mesa de cristal.

Sin embargo, recordó un episodio previo a su muerte en el que, tras una visita de un amigo, acabaron rompiendo la mesa. La expareja de La Veneno aseguró que recibía visitas «muy a menudo», pero que no recuerda con claridad el día del accidente. Entonces, se sinceró sobre los aspectos más turbulentos de su relación con la musa de Pepe Navarro.

«La ha amenazado de muerte en algún momento», preguntó el reportero de ‘Equipo de Investigación’. Alín recordó entonces sus muchas discusiones con Cristina y cómo solían pelear. «Discutíamos como todas las parejas, sin violencia física, solo verbal», aclaró el entrevistado tras recalcar que nunca llegó a amenazarla con la muerte.

Pero tras su fallecimiento, la cosa no se calmó. La familia de La Veneno llegó a ofrecer dinero a la expareja de la vedette para que abandonase su domicilio, pero este se resistió. «Me dijeron mira ‘si quieres negociar con nosotros, para que te vayas de la casa’ y me dieron 500 euros», explicó Alín, que asegura que los familiares le llegaron a amenazar con sicarios. «Me dijeron ‘si no te quieres ir por las buenas te vas por las malas'», señaló.

A su vez, quiso pronunciarse sobre las acusaciones iniciadas por la hermana menor de Cristina Ortiz, que señaló a la expareja de la televisiva por vender sus pertenencias. «Me venían muchos fans suyos y me decían queremos un recuerdo suyo por favor, te ofrecemos algo de dinero para vivir», recordó Alín.