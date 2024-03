Angy Fernández se sale de su tono con esta réplica a Ayuso que no hay quien la iguale

Angy Fernández no suele hablar de política pero en los últimos tiempos la cantante parece tener claro que hay límites que no se deben sobrepasar. Y eso es lo que ha hecho tras ver una de las últimas publicaciones de Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de «X».

Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid publicó una viñeta sobre el accidente que ocurrió hace unos días en el Puente de Baltimore. Cabe recordar que el pasado martes después de que un buque chocara se produjo el hundimiento del puente en el río Patapsco al que cayeron varios coches y son seis víctimas.

Así, Isabel Díaz Ayuso compartió con todos sus seguidores una viñeta donde se ilustra un puente que representa España con el escudo de la bandera y un barco que representa la amnistía. Una broma de mal gusto teniendo en cuenta lo sucedido en Baltimore, que ha sido lo que ha provocado la indignación de Angy Fernández.

«No se bromea con estas cosas. Usted tiene cero empatía», explotaba la cantante que ha participado en el Benidorm Fest 2024. Un comentario que provocaba que algunos la criticaran por meterse en política a través de sus redes.

No se bromea con estas cosas. Usted tiene cero empatía https://t.co/Xkl7DWz9wk — Angy Fernández (@AngyFdz) March 28, 2024

«Yo no doy opinión política, opino sobre una imagen de muy mal gusto. No se debe bromear con estas cosas», aclaraba Angy Fernández dejando claro que no está nada de acuerdo con lo que publicó Isabel Díaz Ayuso.

Cabe recordar que hace unas semanas, Angy Fernández ya cuestionó también al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida por su decisión de celebrar una mascletá en el Puente del Rey, cerca de la Casa de Campo y en una zona con cientos de aves que podían verse afectadas.

El mensaje de Angy se ha viralizado y ya acumula más de 2.000 ‘me gusta’ y 200 retuits con muchos usuarios apoyando las palabras de la cantante y actriz de ‘Física o química’.