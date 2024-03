Anabel Pantoja confirma así el veto que hay impuesto a ‘Sálvame’ en Mediaset e indigna

Este domingo 10 de marzo Sandra Barneda se ha puesto al frente del debate de ‘Supervivientes 2024’, en sustitución de Ion Aramendi. Junto a ella, colaboradores habituales de Telecinco, como Anabel Pantoja, Makoke o Jorge Pérez. Y una vez más se ha vuelto a poner de manifiesto el veto que la cadena tiene impuesto a ‘Sálvame’ desde que el programa finalizara el pasado mes de junio.

Todo empezó con una brutal bronca en la isla entre Carmen Borrego y Kike Calleja después de que el periodista llamara a su compañera «potota». Se trata de un apodo con el que Kiko Hernández se dirigía a ella en ‘Sálvame’, algo que a la hermana de Terelu no la gustaba nada, por lo que entró en cólera contra él.

En el plató del debate, los colaboradores abordaron esta discusión, pero con muchísimo cuidado de no mencionar en ningún momento al desaparecido programa de Telecinco. Alejandra Rubio salió en defensa de su tía, alegando que no lleva nada bien escuchar ese mote. Por su parte, Anabel Pantoja quiso responder a Sandra Barneda, quien estaba deseando conocer el origen de ese peculiar apodo.

Eso sí, la sobrina de Isabel Pantoja procuró no mencionar ni a Kiko Hernández ni al que fue su programa durante años y con el que no acabó nada bien. «Fue un apodo que le puso una persona y que no le hace gracia», explicó la colaboradora. «Hace tiempo, en el programa donde trabajábamos, se le puso ese apodo. Se lo puso Kiko y demás, por la burla», añadió.

Anabel Pantoja echa por tierra a ‘Sálvame’

«Lo que le molesta es que le saque esa mierda, sabiendo lo mal que lo pasó con eso en ese programa», insistió Anabel Pantoja, haciendo esfuerzos por no pronunciar el nombre de ‘Sálvame’. Y es que, pese a ser uno de los programas más exitosos y largos de la historia de Mediaset, en el grupo de comunicación parecen empeñados en borrar todo rastro del espacio de ‘La Fábrica de la Tele’ que tantas alegrias dio al canal.

Por su parte, Makoke señaló que realmente «potota» viene de la adaptación de «cotota», que es como se le conocía a Carmen Borrego en Málaga. Como era de esperar, muchos seguidores de ‘Supervivientes’ que estaban viendo el debate, afearon este desprecio de Anabel Pantoja al programa que le otorgó la fama como colaboradora y supuso su trampolín para participar en ‘Supervivientes’ o aumentar su popularidad como influencer.