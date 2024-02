Nebulossa, mirada con lupa por este detalle de su canción en el Benidorm Fest: ¿Hay plagio?

Nebulossa se alzó como la propuesta ganadora del Benidorm Fest 2024 este sábado en la gran final. La pareja artística formada por María Bas y su marido Mark Dousa serán los encargados de representar a España en Eurovisión con su tema ‘Zorra’. Pero después de hacerse con el micrófono de bronce que les llevará a Malmö este año, muchos usuarios de ‘X’ se han dado cuenta de que el tema del grupo es muy parecido a una canción muy conocida.

Ni boleros, ni Jorge González y su puesta en escena ‘caliente’, los espectadores del Benidorm Fest 2024 han querido que España sea ‘Zorra’. Sin embargo, los ganadores de la preselección nacional han sido señalados por un detalle. Muchos seguidores del concurso de RTVE han acusado a los nuevos representantes de Eurovisión de copiar notas de un tema de Rigoberta Bandini.

Nebulossa, acusados de plagio

Con cada edición del concurso en Benidorm llega un nuevo ‘eurodrama’. Si bien es cierto que no se puede comparar con lo que sucedió con Chanel y sus acusaciones de tongo, una parte de la audiencia mira ahora con lupa a Nebulossa. Son muchos los que aseguran que el tema que nos representará este año en Malmö comienza exactamente igual que la canción ‘In Spain We Call It Soledad’ de Rigoberta.

Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest 2024.

Y es que los internautas han llegado a percibir que incluso en un momento del tema que las voces de ambas son prácticamente idénticas. Concretamente, el segundo 13 de ‘Zorra’ coincide de lleno con lo que empieza escucharse a partir del segundo 18 en el tema de Rigoberta, lanzado hace más de 3 años. Un tema que la cantante sacó incluso antes de presentarse al festival.

Por lo que puede que para crear el himno que promete ser ‘Zorra’ en el universo eurovisivo, Nebulossa haya cogido alguna que otra referencia de figuras tan queridas como Rigoberta. La intérprete de ‘Ay mamá’ se quedó a las puertas de Eurovisión en 2022 con la victoria de Chanel, pero se alzó como una de las propuestas favoritas del público del Benidorm Fest. Solo queda esperar para ver si la polémica llegará a más o habrá algún pronunciamiento.