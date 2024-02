La demoledora crítica de una histórica del PSOE al triunfo de Nebulossa en el Benidorm Fest

Toda España está reaccionando en masa tras conocer que el grupo Nebulossa haya sido elegido como ganador del Benidorm Fest 2024, lo que les convierte en los representantes de España para la próxima edición de Eurovisión con la canción «Zorra».

Nebulossa se alzó contra todo pronóstico con el triunfo de la preselección española gracias al voto del jurado y del televoto. El dúo musical conformado por Mari Bas y Mark Dasousa logró la máxima puntuación del jurado en empate técnico con St. Pedro a 86 puntos. Pero también se ganó la máxima valoración del público, sumando 40 puntos del televoto.

La elección de esta candidatura, ha sembrado controversia y división entre los eurofans y seguidores del Benidorm Fest 2024. Mientras que son muchos los que aplauden que llevemos un himno reivindicativo y transgresor como ‘Zorra’ a Eurovisión, hay sectores que no lo consideran una opción adecuada, comparándolo con el Chikilicuatre.

Incluso, ha generado división entre los sectores feministas y políticos, donde hay quien tilda la propuesta como un «ensalzamiento del machismo», como ha escrito a través de ‘X’ la exdiputada del PSOE e histórica feminista, Ángeles Álvarez. «La exaltación del sexismo, la misoginia, y la banalización de la violencia representará a España. Este es el panorama. No es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose ‘zorras'», ha manifestado la ex política de forma durísima.

Una opinión con la que están en absoluto desacuerdo otros rostros abanderados de los derechos de las mujeres como Carlota Corredera. La ex presentadora de ‘Sálvame’ solo ha necesitado cuatro palabras para dejar claro qué está muy conforme con la designación de Nebulossa. «Tomaaaaaa!!! Arriba las zorras!!!», ha escrito en su cuenta de ‘X’.

Además, de Carlota Corredera Ana Isabel Peces, la directora del documental sobre Rocío Carrasco que tanta pedagogía hizo sobre el feminismo y la lucha contra la violencia de género, ha desmontado alto y claro las críticas a la letra y el trasfondo de ‘Zorra’: «Leo atentamente el mensaje de otras feministas, desde otros feminismos, sobre ‘Zorra’. Reflexiono. No lo comparto, no lo veo así y aún así lo respeto. Creo que esta canción puede abrir mentes, igual me equivoco, pero no en las formas. Denostar a otras pensantes no es el camino», ha sentenciado Peces.

«Sí, apropiarse del término y darle la vuelta es el primer paso para que deje de ser un insulto. O al menos no nos haga daño!!!!», ha añadido en otra reflexión Ana Isabel Peces.

Además, la opinión de Ángeles Álvarez parece que tampoco la comparten en el actual PSOE. «¡Enhorabuena Nebulossa! No era mi propuesta favorita, pero creo que llevamos un himno a Eurovisión con un mensaje muy potente ¡Será maravilloso escuchar a toda Europa empoderada gritando «Zorra»!», se ha mojado el diputado por Madrid y secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez.