La comprometedora revelación de Avilés sobre Bronchalo y Rodolfo Sancho en ‘Así es la vida’

El pasado viernes saltaba una información que podía dar un vuelco al caso de Daniel Sancho y es que Silvia Bronchalo, su madre había denunciado a Rodolfo Sancho por enviarle mensajes supuestamente insultantes y vejatorios «de forma recurrente». Este lunes, José Antonio Avilés ha aportado detalles sobre este asunto en ‘Así es la vida’.

Todo después de que este lunes, Carmen Balfagón, la abogada de Rodolfo Sancho, haya entrado en directo en ‘Vamos a ver’ negando que las palabras que se han dicho que profirió el actor a su ex pareja fueran ciertas. Además, Balfagón ha confirmado que poseen pruebas de que fue Silvia quien presuntamente amenazó a Rodolfo Sancho en diferentes mensajes.

Unas horas después, ‘Así es la vida’ recogía todo lo que se ha dicho en torno a esta denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho. Y José Antonio Avilés ha aportado algunos detalles que podrían dar un vuelco a todo este asunto. Lo hacía después de que Gema Fernández dijera que ella llegó a pensar que detendrían a Rodolfo por el protocolo de la violencia de género.

«Esta pareja siempre ha tenido mala relación. Sorprende que haya sido ahora. Pero lo que me sorprende es que yo creía que el sábado detendrían a Rodolfo porque el protocolo de violencia de género en nuestro país define que lo normal es detener al denunciado hasta tomarle declaración. Yo creo que en este caso ha sido por la distancia, porque él vive en Canarias y ella en Madrid. Pero eso hubiese sido el colmo. Si ella no quiere que esto interfiera en lo de su hijo lo ha gestionado mal», exponía la colaboradora.

José Antonio Avilés lanza un aviso sobre Silvia Bronchalo

Por su parte, José Antonio Avilés recalcaba lo que han dicho los abogados de Rodolfo Sancho. «Niegan que haya sido Rodolfo quien los ha enviado e incluso dicen que la letrada de Silvia desconoce que mi cliente nunca estuvo casado con ella», aseveraba el colaborador. «Pero eso son matices absurdos porque puedes no estar casado y tener una relación y formar una familia», le replicaba Gema Fernández. «Pero si te sientas en un plató a defender a tu cliente, por lo menos conoce bien la información», insistía Avilés.

«Silvia es un perfil que hasta ahora poco se ha sabido de su vida. Cuando salta todo esto yo investigo muy bien a Silvia, hablo con ex parejas de Silvia y bueno a mí se me cuentan una serie de informaciones que yo decido no contarlas, pero que son complicadas», soltaba José Antonio Avilés.