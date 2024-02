Jorge Javier Vázquez contesta con este hachazo a la entrevista de Pablo Motos en El Televisero

Está claro que Jorge Javier Vázquez no irá a divertirse a ‘El Hormiguero’ en un futuro cercano, o así lo aseguró recientemente Pablo Motos. En una entrevista exclusiva para El Televisero, el presentador de Antena 3 afirmó que en principio no invitaría al rostro de Mediaset a su programa por tener un perfil que no encaja. Ahora, el antiguo presentador de ‘Sálvame’ ha usado su blog de Lecturas para responder a la negativa de Motos, y ha dejado claro lo que piensa sobre el programa.

El conductor de ‘El Hormiguero’ no contempla un escenario en el que Jorge Javier acuda como invitado a su programa, aunque aseguró que tampoco descarta la opción. El que una vez fue presentador de las tardes de Telecinco se pronunció este miércoles de vuelta. «Le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara», comenzó explicando el comunicador.

Jorge Javier Vázquez responde a Pablo Motos

Una semana después de las palabras de Pablo Motos, el de Badalona ha sido contundente con su reproche. «Sinceramente Pablo, no entendí tu respuesta», espetó Jorge Javier Vázquez al presentador de Antena 3. Pero no se quedó ahí, ya que llegó a insinuar que el programa estaba desaprovechando «la oportunidad de tener un invitado a su altura».

Con esto, el periodista quería decir que juntar a ambos perfiles en un mismo plató de televisión sería unir a dos grandes referentes de sus respectivas cadenas, por lo que estarían al mismo nivel. Además, Jorge Javier llegó a reconocer que su paso por el programa podría haber sido de lo más jugoso para Motos.

«Ahora que llevo unos meses fuera del circuito televisivo, me podría haber dado por meterme en varios charcos, pero reconoceréis que estoy de lo más anodino», confesó el catalán a sus seguidores de Lecturas. Y es que, hasta que empiece ‘Supervivientes’, el comunicador seguirá con su descanso de la pequeña pantalla desde la cancelación de ‘Cuentos Chinos’. Jorge Javier Vázquez se pronunció también sobre cómo está afrontando esta pausa.

«Después de tantos años en primera línea de fuego vienen bien unos meses de sofá, mantita y perfil bajo. No me pide el cuerpo mucho jaleo y tampoco quiero dar la sensación de andar buscando permanentemente casito«, aseguró el periodista. «Así que me estoy convirtiendo en una especie de santón que todo lo acepta y todo lo disculpa», confesó Vázquez.

Esta última frase con la que cerró la última entrada de su blog podría hacer referencia a cómo ha sobrellevado el pronunciamiento del presentador de Antena 3. En lugar de cargar contra Pablo Motos, ha decidido basar su respuesta en el humor y poner en contexto a sus seguidores sobre el momento profesional que atraviesa.