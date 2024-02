Fabiola Martínez sale fuertemente escaldada por lo que le han hecho en ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ sigue dando pasos para ganarse el título de ‘Sálvame 2.0’ en la sección de ‘Más Espejo’. Lo que ha sucedido con Fabiola Martínez este viernes lo constata. El programa matinal de Susanna Griso le ha dedicado un vídeo duro, gamberro y podríamos decir que completamente salvamizado.

En el matinal de Antena 3 han planteado de qué dependen sus cambios tan repentinos de actitud con la prensa y han querido desmontarle bajo el titular «las mil caras de Fabiola». Y todo, después del desaire con el que la ex mujer de Bertín Osborne ha tratado a los medios que la persiguen constantemente.

«Acostumbrados a los buenos modales y a la educación con la que suele responder, nos ha sorprendido su última aparición pública. Fue después del cumpleaños de su hijo Kike. Las preguntas sobre el reencuentro de los Osborne no han gustado a Fabiola», empieza diciendo la voz en off del vídeo.

«No aporta nada ese cumpleaños. A la gente no le importa. ¿Es necesario? Como solo vendéis desgracias, parece que estar bien y tener una vida normal dentro de lo que nos dejáis, es un milagro», se quejaba Fabiola Martínez ante los micros de los reporteros. Y es que está hasta el gorro de que la estén abordando sine die para cuestionarle sobre Bertín y la polémica con Gabriela Guillén.

«No es la primera vez que tiene esta actitud con los reporteros asfálticos», ha indicado la redactora en cuestión en ‘Espejo Público‘ mientras daba paso a un compendio de totales de otras ocasiones en las que la modelo se ha mostrado igualmente tensa con la prensa. Ha sido justo después cuando en la pieza han ido más allá, señalándola con un tono agresivo.

«¿Qué le pasaba a Fabiola? No le gusta que le pregunten por la calle, pero sí le gusta sentarse en un plató», ha sentenciado la periodista, autora del vídeo, utilizando antiguas imágenes de Fabiola Martínez en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. «También le gusta posar para las revistas (Lecturas) y por supuesto participar en realities televisivos», ha proseguido, dejando caer que a la venezolana le gusta dar la cara pero siempre y cuando exista remuneración de por medio.

«Pero no se confundan, la televisión no es para Fabiola», han ironizado. «La tele no es el medio en el que yo me veo desarrollándome profesionalmente», decía en unas declaraciones que han rescatado este viernes en ‘Espejo Público’. «Sí, lo ha dicho, se lo vuelvo a repetir por si no lo han escuchado bien», ha espetado la redactora de Antena 3, distorsionando la voz de Fabiola a modo de mofa.

«Las contradicciones en la venezolana vienen ya de lejos. Primero, sobre el padre de sus hijos y ahora con prensa sí y prensa no. ¿Por qué actúa así Fabiola? ¿A qué pregunta tiene miedo? ¿O teme más a su respuesta? ¿Sabe Fabiola más de lo que dice?», ha concluido esa demoledora pieza.

Ante todo esto, Susanna Griso, que a menudo se le percibe incómoda con el tono que adquiere su programa en determinados asuntos, se ha limitado a verbalizar un «pobrecita, está harta».