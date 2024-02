‘Bailando con las estrellas’ expulsó a Carlota Boza y ella sacó los colores al jurado antes de irse

El pasado sábado 3 de febrero, ‘Bailando con las estrellas’ dejó en shock a la audiencia con su surrealista final, nunca antes visto en un programa de televisión. Jesús Vázquez anunciaba que, por falta de tiempo, la expulsión entre Carlota Boza y Elena Tablada se decidiría al comienzo de la gala siguiente. Un contratiempo que fue duramente criticado por los seguidores del talent show de Telecinco.

De esta forma, en la entrega de este sábado, 10 de febrero, ‘Bailando con las estrellas’ arrancó con varios minutos de antelación para poder llevar a cabo la esperada expulsión que estaba prevista en la gala anterior. Pero antes de que el presentador diera el veredicto, Elena Tablada y Carlota Boza tuvieron que volver a repetir sus actuaciones de hace una semana. Además de tener que aprenderse una nueva coreografía por si continuaban en el programa.

Antes de la actuación de la ex de David Bisbal, se emitió un video sobre cómo habían ido los ensayos. Tanto ella como su maestro de baile se pusieron un objetivo: «poner cachonda» a la audiencia y a Blanca Li, una de las integrantes del jurado. Tras acabar su chachachá al ritmo de Bizarrap y Shakira, Jesús Vázquez exclamó, entusiasmado: «Me habéis puesto cachondo hasta a mí».

Carlota Boza, nueva expulsada de ‘Bailando con las estrellas’

A continuación llegó el turno de la actriz, quien interpretó un Jive al ritmo de ‘Blindings lights’. Durante los ensayos, Carlota Boza cargó contra el jurado de ‘Bailando con las estrellas’, de los que dijo: «Yo solo espero que estas personas no se encuentren con una persona que esté luchando por sus sueños y que le frustren».

Tras la actuación de ambas concursantes, el jurado tuvo 30 segundos para decidir a qué pareja expulsaba. Boris Izaguirre, Blanca Li, Gorka Márquez, Julia Gómez Cora y Antonia Dell’Atte tuvieron una opinión unánime, dando sus cinco votos a Elena Tablada. De esta forma, Carlota Boza se convirtió en la tercera expulsada del programa, tras Miguel Torres y Ágatha Ruiz de la Prada.

Antes de marcharse, la actriz de ‘La que se avecina’ no desaprovechó la ocasión de mandar un recado a los miembros del jurado. «No os centréis en las limitaciones, porque si os centráis en las limitaciones, nunca vais a poder ver la grandeza de una persona«, sentenció la joven. El jurado de ‘Bailando con las estrellas’ no descartó la posibilidad de una futura repesca de la concursante.

Después, el concurso se desarrolló con normalidad pero mantuvo esta nueva mecánica para la siguiente expulsión, para evitar así quedarse sin tiempo, ya que llegado los minutos finales de la quinta gala se acabó con Mala Rodríguez y Pinto como los concursantes en zona de peligro, pero no hubo expulsión, y se jugarán la permanencia al arranque de la próxima gala.