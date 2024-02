Antonio Rossi es incendiario por lo que se le llega a oír sobre la polémica con Nebulossa

Antonio Rossi ha dado mucho que hablar en ‘Vamos a ver’ este martes con sus declaraciones al opinar sobre la gran controversia que se ha formado sobre ‘Zorra’, el tema con el que Nebulossa se ha hecho con la victoria del Benidorm Fest 2024 y, sobre todo, con el billete directo a Suecia para representarnos en Eurovisión el próximo mes de mayo.

El programa de Joaquín Prat ha vuelto a abordar esta polémica hoy, rescatando la reacción de Pedro Sánchez en ‘Al rojo vivo’ cuando fue preguntado por Antonio García Ferreras. «Yo entiendo que a la ‘fachosfera’ le hubiera gustado tener ‘el cara al sol’, pero a mi gustan más este tipo de canciones. Este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente desde la cultura», dijo el presidente.

Nada más escucharle, Antonio Rossi se ha pronunciado de una forma incendiaria atacando al dirigente socialista, con el que, como ya se sabe, no comulga: «Yo estoy tranquilo porque me preocuparía coincidir con Pedro Sánchez en algo. Así que afortunadamente estoy bien, en el lado correcto, porque en nada coincido con él».

«¿A ti no te gusta ‘Zorra’?», le ha preguntado Joaquín Prat. «No, no me gusta coincidir con Pedro Sánchez primero, y ‘Zorra’ realmente es que no es moderno. Esa reivindicación que está abanderando la gente es una cosa muy antigua. Lo hizo Madonna, se hizo también en los 80 en la movida madrileña… No es nada novedoso», ha respondido el colaborador.

«No estamos abanderando ningún feminismo ni nada porque hasta las feministas clásicas están diciendo que es una barbaridad porque, al fin y al cabo, es un insulto», ha añadido Antonio Rossi. «¿A ti te gustaría que tu hija te dijera ‘oye mamá, soy una zorra’ y quiero que todo el mundo sepa que soy zorra?», ha planteado el periodista, dejando clara su postura.