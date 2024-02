Alejandro Parreño no calla más y destapa el origen de la ruptura entre los concursantes de ‘OT 1’

Después de que David Bisbal reconociera hace unos días no formar parte del famoso grupo de WhatsApp de ‘OT 1’, Alejandro Parreño se ha manifestado sobre este asunto y la ruptura que habría en la relación de los extriunfitos de la primera edición del talent.

Así, Alejandro Parreño ha sido uy sincero a la hora de hablar de este asunto en una entrevista concedida a ‘Socialité’ para presentar su nuevo single. El cantante habla de ciertas rivalidades y envidias entre ellos, que fueron provocadas por su entorno. Pero, ¿cuál fue el momento exacto en el que se rompió esa relación que parecía idílica?

«Para mí, el mejor momento y el más feliz es cuando estábamos dentro. Cuando salimos, se empezó a intoxicar todo por los medios y por las familias también. ‘¿Por qué está este aquí y tú no?’. Evidentemente, la familia siempre va a tirar a lo suyo. ‘Mi hijo es el mejor’, y eso pasó en todas las familias», recuerda el artista.

Alejandro Parreño sale en defensa de Bustamante

Respecto al grupo de WhatsApp, Alejandro Parreño confiesa que prefiere mantener conversaciones privadas con sus compañeros a hacerlo con todos ellos. Por eso, la polémica le parece «de patio de recreo, me parece una tontería. Es que yo no tengo un chat de ‘OT’, si quiero hablar con alguien, hablo con él».

De hecho, asegura que hace unos días habló con David Bustamante, quien, precisamente, hace unos días tuvo un encontronazo con ‘Socialité’. El cantante valenciano no duda en salir en su defensa tras este altercado: «Todos somos humanos y metemos la pata. Yo le quiero mucho, es un tío encantador. Lo mismo lo pillasteis en un mal día. No hay que crucificarle tampoco». Y es que al cántabro no le sentó nada bien una pregunta del reportero del programa sobre la expulsión de ‘Bailando con las estrellas’ de Miguel Torres, actual pareja de su exmujer, Paula Echevarría.

Por otro lado, Alejandro Parreño reconoce que, cuando salió de la Academia, tuvo pánico a ver sus imágenes por televisión: «Hubo una temporada que no me podía ver en la tele. Me veía y decía: ‘joe, como he desafinado ahí’. Porque estaba tan nervioso que se te va la voz… Con los años me he reconciliado con ese yo».

Además, confiesa que hubo un momento en que se planteó tirar la toalla. «Estuve una temporada que quise retirarme. Demasiada fama… Luego mi hermano se puso malito, de cáncer, estuve cuidándolo. Al poco tiempo de faltar él tuve a mi hijo…», recuerda Alejandro. Pero ahora, el valenciano está en uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesional, pues está a punto de sacar su nuevo trabajo discográfico.