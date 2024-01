Miguel Bernardeau no calla más y clama públicamente el alto coste de su ruptura con Aitana

Miguel Bernardeau ha hablado por primera vez de la brutal presión mediática que sufrió tras su ruptura con Aitana Ocaña. El actor, que ahora vuelve a estar de actualidad por su papel protagonista en ‘Zorro‘, nueva serie de Amazon Prime Video, lamenta el alto precio que pagó por su exposición pública y por el gran impacto público que tuvo su separación con la cantante.

Este pronunciamiento se ha producido en una larga y profunda entrevista que el popular intérprete ha concedido a la revista ‘Esquire’. Bernardeau, que saltó a la fama tras el apabullante éxito de ‘Élite’ en Netflix, verbaliza sin tapujos lo que había preferido callar hasta ahora respecto a esa ruptura.

Así, el hijo de la actriz Ana Duato rompe su silencio y habla de forma inédita de cómo afrontó la mediática separación con Aitana tras cinco intensos años de relación. «Hubo algo de cansarme mucho del tipo de exposición que estaba recibiendo. Porque yo nunca he sido una persona de exponer mi vida, y sin embargo sí que se ha expuesto, sin mi permiso ni mi consentimiento. No lo elegí. Creo que eso es lo que me he hizo bajar a los infiernos, por así decirlo», admite Miguel Bernardeau.

Al hilo, el actor es consciente de que da una imagen de «frío y arrogante», pero confiesa que en realidad es «un escudo», una forma de mantener «algo privado». «También es un esconder inseguridades proactivamente. Preferir que nadie vea ciertas cosas de cómo soy realmente aunque piensen que soy de esa manera. Tampoco es una elección, es que me convierto en una persona seria cuando tengo vergüenza, cuando estoy inseguro, cuando estoy mal…», ha explicado para justificar su forma de ser.

No obstante, ha pasado ya más de un año desde que se hizo pública la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau. A lo largo de estos meses, el actor se ha mantenido alejado de los medios de comunicación y ha evitado hablar de lo que fue un duro momento personal para él. Y, tras pasar ese duro trance, ha vuelto a reencontrarse y enamorarse de su profesión.

El actor ha contado incluso que viajó a las islas Mauricio porque quería escapar de un momento de su vida en el que se estaba reencontrando con él mismo «después de una ruptura, una ruptura muy pública».