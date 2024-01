Los 10 momentazos de ‘Un año de miedo’, el especial de José Mota en la Nochevieja de TVE

No hay Nochevieja sin José Mota. Y es que son ya 24 los años que el cómico manchego nos lleva acompañando en la última noche del año. Primero junto a Juan Muñoz en Cruz y Raya y desde 2007 en solitario. Solo faltó a la cita en 2012 y 2013 cuando fichó por Telecinco.

Para este año, José Mota tenía ideado un especial dedicado a la Inteligencia Artificial, pero a última hora cuando ya había empezado a grabar decidió cambiar de idea y hacer un especial basado en ‘Drácula’ para hablar de todo lo que ha pasado en política este año.

Así, el especial titulado ‘Un año de miedo’ versó sobre el castillo del conde Dracuidemont (Carles Puigdemont), quien iba recibiendo a sus invitados como Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal y Oriol Junqueras. Todo ello bajo la ironía característica de José Mota y todo su equipo habitual.

Como cada año, es difícil recopilar algunos de los mejores sketches del especial que se llevó muchos aplausos en redes sociales. Pero en El Televisero te traemos los que consideramos que son los momentazos del especial de este 2023.

La llegada de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

Uno de los momentazos del especial de José Mota de este año fue la llegada de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz al castillo de Dracuidemont. Ambos llegaban en carruaje. «Yolanda esto es más incómodo que decir la verdad. Te dije que deberíamos haber cogido el Falcon», le dice el Presidente del Gobierno a su vicepresidenta. «Este transporte Pedro es ecológico y sostenible y además los caballos tienen una jornada laboral regulada de 32 horas semanales», le contesta ella.

En otro sketch, José Mota convierte a Pedro Sánchez en el doctor Sanchezstein ironizando sobre cómo utilizar miembros de quince partidos distintos para formar un nuevo cuerpo. Una parodia de lo que ha sido la investidura de Pedro Sánchez con acuerdos con diferentes partidos como Sumar, EH Bildu, ERC, BNG, PNV y Junts.

Pedro y Yolanda pic.twitter.com/s8ZAof8ksQ — Jose Mota (@JoseMotatv) January 1, 2024

Feijóo reconvertido en Feijolsing

Como no podía ser de otra forma, Alberto Núñez Feijóo también tuvo su propio sketch con su llegada al palacio de Draculdemont cuando pretendía llegar al Palacio de La Moncloa y se pierde. «Soy Feijolsing, me conocerá por ser la lista más votada», le dice el líder del PP al conde. «La verdad es que venía camino del Palacio de La Moncloa pero me he perdido», añade Feijóo ante un Draculmont que le invita a cenar.

El hombre lovox y Abascal

En otro skecth, Feijolsing entra en una mazmorra del castillo de Draculdemont y se encuentra con el hombre lovox, Santiago Abascal. «¿Abascal eres tú?», le pregunta el del PP. «Aléjese de mí, estoy maldito», le contestaba el político de Vox. Justo después, por la luna llena, Abascal se convierte en un hippy con rastas. «Vamos a subir los impuestos a los ricos, ¡un desalojo, otra ocupación!'», empezaba a gritar.

Eclipse de mujer

Otro de los momentazos de ‘Una noche de miedo’ es el sketch que José Mota le dedicó a uno de los temas que más en boga han estado en el 2023: cómo cuando una mujer consigue un logro importante se ve opacada inmediatamente por un hombre. Una crítica con la que el cómico hizo referencia a cómo el beso no consentido de Rubiales opacó en cierto modo el histórico triunfo de la selección femenina en el Mundial de Fútbol.

Barbie, paraíso fiscal

Como no podía ser de otra forma, en este especial, José Mota ha querido parodiar una de las películas más exitosas del año, ‘Barbie’. Y para ello, el cómico se metió en la piel de Ken y Berta Collado en la de Barbie. Los dos viven en BarbieLand, un paraíso donde la gente juega, ríe y se divierte. Un grupo de empresarios llega a BarbieLand dispuesto a convertirlo en paraíso fiscal y para ello traen a Barbie Evasora (Sheila González). El sketch termina con un musical del conocido tema «I’m a Barbie Girl in a Barbie World», «Viva la evasión, trinca mogollón».

El sketch sobre la sanidad privada

En otro de los sketches de ‘Un año de miedo’, José Mota quiso ironizar sobre la sanidad privada y cómo cuando no les interesa derivan a sus pacientes a la sanidad pública. En él, participa el actor Jorge Sanz dando vida a un paciente del doctor Campillo (José Mota).

El doctor cita a su paciente en una cafetería y le dice que ya no puede seguir siendo su médico ni pueden seguir viéndose. Y es que debido a los últimos análisis, el paciente está fatal y la sanidad privada no puede soportarlo. «No puedes seguir siendo nuestro paciente Marcelino», le dice el médico. «Pero llevo 20 años pagando mi cuota religiosamente, 50 euros todos los meses», le contesta Marcelino.

«Entonces si que eran buenos tiempos porque estabas como un roble joder, la compañía solo tenía que preocuparse de cobrarte y ponerte dos vacunas al año», le explica el médico. «¿Me echan porque me voy a poner enfermo?», le pregunta el personaje interpretado por Jorge Sanz. «Vas a costar demasiado dinero a la compañía», sentencia el doctor Campillo.

Secta Mbappé

Uno de los grandes protagonistas del 2023 y seguramente del 2024 a nivel deportivo ha sido Kylian Mbappé y José Mota quiso dedicarle su espacio en este especial con su propio sketch. La escena trata sobre un culto al futbolista del PSG en el que sus integrantes rezan por la llegada del astro galo al club blanco. «Antes éramos cristianos, o sea, por Cristiano Ronaldo, y ahora somos ‘mbappesianos», explica José Mota mientras todos al unísono cantan «¡Ven a nosotros Mbappé!».

Aqui está el sketch de Jose Mota sobre Mbappe , historico #MotaRTVE pic.twitter.com/mifI6DG2qi — Damián (@damiancillo15) December 31, 2023

De la falta de atención de los niños a los padres que vuelven al colegio

En otro de los skteches, José Mota quiso ironizar sobre algo que se ha convertido en un problema: los niños cada vez tienen mayores problemas para atender en el colegio. Y es que un estudio asegura que solo se puede estar atentos durante diez segundos. En este sketch, en el que hace un cameo Jenaro Castro, presentador de ‘Plano General’ y uno de los consejeros de RTVE por el PP, los profesores imparten clases únicamente de diez segundos.

Y del problema de los niños al de los padres. En otro de los sketches de ‘Un año de miedo’, José Mota se ríe de los padres que tienen que volver al colegio porque cada vez están peor educados.

Joaquín Sánchez fulmina a Draculdemont con sus chistes

Y no hay programa de José Mota sin que Joaquín Sánchez, ex futbolista del Betis y presentador de ‘Joaquín, el novato’ en Antena 3 haga acto de presencia. En el especial de Nochevieja de este año, el sevillano es el encargado de fulminar al conde Draculdemont tirando de sus chistes y gracietas.

El «thiller» del final

Y para cerrar ‘Un año de miedo’ no podía faltar una de las canciones más clásicas de Michael Jackson, «Thriller». En esta ocasión, José Mota utilizó el tema en el que dice «todo es un chiste» y pide a todo el mundo que «ríe ya, que el odio no te líe y la comedia triunfará». «Así que vive sin odiar, no hay cura más barata, ríe», dicen los versos de esta versión de la canción del rey del pop.