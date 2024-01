Encuesta: ¿Quién quieres que sea la sexta expulsada de ‘OT 2023’: Chiara o Violeta?

Este lunes 8 de enero, ‘OT 2023‘ ha celebrado su gala 5 en Amazon Prime Video después de haber vivido la Noche de Reyes dentro de la academia y de haber recibido regalos de sus familias.

Una sexta gala que arrancaba por todo lo alto con una versión del «Quédate» de Quevedo y Bizarrap como actuación grupal. Después llegaba el turno de Álex y Paul, los nominados de la semana y después del resto de concursantes que actuaban en solitario y en dúos.

Tras la expulsión de Álex después de haberse salvado en dos ocasiones, llegaba uno de los momentos más bonitos de la noche en ‘OT 2023’: la elección del nómada favorito. Después de que la semana pasada fuera Chiara, en esta ocasión los más votados por el público eran Álvaro Mayo, Martin y Violeta. Pero tal y como revelaba Masi Rodríguez, el más votado y por tanto el nómada favorito de esta semana con un 41,3% de los votos era Martin. Eso sí, los tres más votados disfrutarán esta semana de una actividad extra.

Después, llegó el momento más esperado de la cuarta gala de ‘OT 2023’, la valoración del jurado formado por Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, que en esta gala 4 además ha contado con la participación de una ex-concursante como Edurne como jurado invitada, que por un día daba el salto de ‘Got Talent’ al programa que fue su primera oportunidad.

Álvaro y Bea, salvados por los profesores y los compañeros

Cris Regatero era esta semana la encargada de dar la primera nominación de la noche al hablar con Chiara. «Esta noche ha sido muy complicado. El reto era encontrar un equilibrio entre la estética con la manera en la que tu cantas con tus vicios, que no me gustaría que perdiera. Otro reto era la narración y se ha comprendido. Y después está la técnica de la canción. Aquí está el punto importante. Como consejo es que nada vaya en vuestro detrimento, tocar el piano era un reto y se nos ha ido. Has desafinado y por todo esto, esta noche te proponeos para nominación», le decía la locutora.

La siguiente en nominar era Buika al hablar con Álvaro Mayo. «Cariño mío de mis entrepechos. Escúchame. Yo disfruto mucho escuchándote, siempre lo hago. Poco a poco fuiste yendo hacia arriba, estamos enamorados de tu persona. Pero hoy en comparación al resto porque ya nos fijamos en la mínima, yo he sentido que no ha sido una de tus mejores actuaciones. Pero te juro que sea lo que depare tu futuro yo te voy a seguir. Pero hoy te propongo para nominación», le decía Buika a Álvaro.

Por su lado, Pablo Rouss nominaba a Bea. «Yo te tengo un cariño especial desde que hablamos en la gala 0. Te dije que ibas a ser una todoterreno y lo has sido. Pero hoy nos ha faltado un poquito de ti, a nivel vocal has estado increíble, pero a nivel interpretativo has estado contenida y por debajo. Así que lo sentimos mucho pero te proponemos para abandonar la academia», destacaba el productor musical.

Finalmente, Cris regatero nominaba también a Violeta. «Tienes algo especial que es magnetismo. Hipnotizas a todo el mundo. Hemos dudado mucho contigo, creemos que has hecho un trabajo tremendo pero hemos visto que hay algo que se repite a lo largo de todas las galas y es que al final, la nota baja y se desinfla y queda inconsistente. Por esa parte técnica, hemos decidido dejar tu futuro en anos de los profesores y tus compañeros», añadía la locutora.

Tras las nominaciones del jurado era el turno de los profesores de la academia de ‘OT 2023’. Noemí Galera, como directora de la academia, ponía en valor el trabajo del jurado recalcando el trabajo tan difícil que habían tenido. «Motivos para salvar a cualquiera teneos, pero vamos a poner en valor la evolución, la progresión y el ánimo positivo que siempre tiene Álvaro, destacaba la directora salvando así a Álvaro Mayo.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos. Finalmente, Bea se salvaba gracias a obtener 5 votos frente a los tres votos que obtenía Chiara y los cero votos que recibía Violeta.

Martin – Chiara

Cris – Bea

Ruslana – Chiara

Juanjo – Bea

Lucas – Bea

Paul – Chiara

Naiara – Bea

Álvaro – Bea

Con la salvación de Álvaro y Bea, ‘OT 2023’ vivía posiblemente una de las nominaciones más complicadas y es que Chiara y Violeta, dos grandes aigas, y que han forado parte de uno de los mayores shippeos de las redes se jugarán su continuidad en la academia en la próxima gala.