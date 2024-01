En ‘TardeAR’ se refieren de esta gruesa forma a Cristina Pedroche y sus Campanadas

Tras la vuelta de Ana Rosa Quintana a ‘TardeAR‘ después de dos semanas de vacaciones, su sobrino Kike Quintana ha vuelto a la carga con su sección en la que lanza zascas a diestro y siniestro. En esta ocasión, el guionista no se ha cortado al volver a referirse a Sonsoles Ónega y a las Campanadas de Cristina Pedroche.

Así, después de haber criticado a Xelo Montesinos, la CEO de Unicorn Content, la productora del programa, Kike Quintana se disponía a hablar de una de las colaboradoras de ‘TardeAR’, la psicóloga Lara Ferreiro y más concretamente de su vestuario.

Era entonces cuando Kike Quintana comparaba a Lara Ferreiro con Cristina Pedroche. «Esta chica es tremenda. Habla de un montón de cosas interesantes, pero yo no me concentro en lo que dice porque va vestida siempre, no sé si va de la UME, de protección civil, o de Entrevista con el vampiro», empezaba diciendo el sobrino de Ana Rosa Quintana.

«Yo tengo un plan para esta chica. En la cadena vecina donde está la capitana Planeta», aseveraba en clara alusión a Sonsoles Ónega a quien ya llegó a llamar «enana planetaria» hace poco. Un calificativo que no pasó desapercibido y que hacía referencia a su estatura y al hecho de que haya ganado el Premio Planeta.

«Ahí tienen en las Campanadas a Cristina Pedroche vistiéndose de la Pachamama, de la madre tierra. Yo propongo que en las uvas del año que viene pongan a Lara Ferreiro que también se viste muy estrambótica y que haya duelo de divas, a ver quién gana», sentenciaba Kike Quintana.