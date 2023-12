Xavier Sardá hace pública la razón real por la que se echó el cierre a ‘Crónicas Marcianas’

Este martes 12 de diciembre, Telecinco ha emitido en su prime time el reencuentro de quienes formaron parte de uno de sus programas más míticos, ‘Crónicas marcianas’. Con su presentador, Xavier Sardá, a la cabeza, en este especial han estado presentes colaboradores tan recordados como Rocío Madrid, Javier Cárdenas, Paz Padilla o Leonardo Dantés. Todos ellos han repasado los mejores momentos del espacio.

Durante su visita al programa ‘Col·lapse’ de TV3, el comunicador catalán revelaba algunos secretos de este reencuentro tan esperado. «Hacemos unos especiales en Telecinco con lo mejor de ‘Crónicas marcianas’ y ha sido un trabajo extraordinario. Imagínate poner los mejores vídeos de Carlos Latre, Boris Izaguirre o los mejores momentos del programa en general. Es un trabajo de escoger vídeo a vídeo y el resultado es extraordinario», aseguró Xavier Sardà en el citado programa.

Según explicó el presentador, él mismo se imponía una gran presión debido a las estratosféricas audiencias que tenía el espacio nocturno de Telecinco: «‘Crónicas’ fue un momento de disfrutarlo mucho porque esas audiencias ya no se podrían tener. Eran audiencias de 35% y 40% de share».

Xavier Sardá también desveló en el programa de TV3 el verdadero motivo del fin de ‘Crónicas marcianas’. Y la razón no es otra que porque él mismo «dijo basta»: «Basta. Ocho años. Es que esa hora no es una hora humana. Al día siguiente de acabar, miré los índices de audiencia para ver cómo se redistribuía todo eso. Pero no, 1.700.000 personas se fueron a dormir antes».

El único día que Xavier Sardá fue incapaz de presentar ‘Crónicas’

Junto a Xavier Sardá, Paz Padilla, Xavier Dentell, Mariano Mariano, Rocío Madrid, Fernando Ramos, Rosario Pardo, Javier Cárdenas y Leonardo Dantés se reunían este martes en el estudio donde se grababa ‘Crónicas marcianas’ para recordar los mejores momentos del programa. Además, el reencuentro contó también con entrevistas a otros de sus protagonistas, como Marta López, Boris Izaguirre o Loles León.

Un bonito reencuentro que fue muy aplaudido por los usuarios de las redes sociales. Aunque sí que echaron en falta a algunos de sus colaboradores más polémicos, como Kiko Hernández, Coto Matamoros o Aída Nízar, quienes protagonizaron algunas de las discusiones más fuertes en la historia de la televisión.

Todos los presentes en el plató este martes aplaudieron la profesionalidad de Xavier Sardá, ya que nunca faltó a su puesto de trabajo. A raíz de esto, el comunicador sí que recordó la única vez que se suspendió la emisión del programa por un motivo de fuerza. Y es que el 16 de noviembre de 2004 fallecía Joan Ramon Mainat, productor ejecutivo de Gestmusic y creador de ‘Crónicas marcianas’. Ambos tenían una estrecha amistad desde hacía años y el presentador se vio incapaz de ponerse al frente ese día del espacio.