TVE encuentra cobijo a Jordi González en este imprevisto programa tras cancelar ‘La Plaza’

Jordi González daba el salto a TVE el pasado verano como nuevo presentador de ‘Lazos de sangre’ tras la marcha de Boris Izaguirre a Atresmedia. Tras el buen éxito del formato, TVE decidía seguir apostando por el presentador catalán y le elegía para ponerse al frente de su nuevo programa para las tardes.

Así, TVE confiaba en Jordi González para competir contra Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. El presentador era el elegido para presentar ‘La Plaza’, un magacín que recuperaba el espíritu de ‘Amigas y conocidas’ con colaboradoras de todos los ámbitos comentando la actualidad.

Sin embargo, tras solo ocho entregas, ‘La Plaza’ fue cancelado por parte de TVE tras sus discretos datos de audiencia. No obstante, tal y como avanzó El Televisero en exclusiva, la cadena planteó reformular el programa y convertirlo en un espacio para el fin de semana.

Finalmente, TVE ha decidido fusionar ‘La Plaza’ con otro de sus espacios más míticos: ‘Corazón’. Así, según Informalia, la cadena pública prepara una nueva versión de ‘Corazón’ que contará con colaboradores y que contará con una dupla de presentadores. Así, junto a Anne Igartiburu estará Jordi González.

La poca química entre Anne Igartiburu y Jordi González

Aunque no será hasta comienzos de 2024 cuando veremos a Jordi González conduciendo el nuevo ‘Corazón’ junto a Anne Igartiburu, ambos presentadores ya han empezado a trabajar en el plató que estará ubicado en los estudios de RTVE en Prado del Rey en Madrid. Así, después de trasladar la producción del formato a San Cugat en Barcelona hace unos meses, ahora volverá a realizarse desde la capital.

Cabe decir que según la información del citado portal, parece que la química entre Anne Igartiburu y Jordi González no es buena. «No hay demasiada química entre ellos», aseguran. Y es que además parece que el hecho de tener que compartir la conducción del programa con el que fuera presentador de Telecinco no ha hecho mucha gracia a Anne Igartiburu. «Los mandamases confían en que poco a poco la profesionalidad y veteranía de ambos se imponga y el engranaje sea perfecto», añaden.