Rocío Carrasco usó su irrupción en TVE para asestar un directísimo dardo a Antonio David

Tras ser vetada de Mediaset, a Rocío Carrasco se le acumulan los trabajos en televisión. Muy pronto será una de las concursantes de ‘Celebrity Bake Off’, la nueva apuesta de TVE, un programa en el que varios famosos se convertirán en reposteros. Allí coincidirá con su gran amiga, Rocío Carrasco.

Pero, mientras llega ese momento, la hija de Rocío Jurado ha reaparecido en televisión este jueves, 14 de diciembre, para homenajear a su madre en ‘Lazos de sangre’. Sin embargo, y aunque la mayor parte del programa ha estado dedicado a recordar la figura de ‘La más grande’, Rocío Carrasco no ha perdido la oportunidad de lanzar un directísimo dardo a su exmarido, Antonio David Flores.

En un momento dado, la cantante Tamara interpretó uno de los temas más famosos de la artista: ‘Ese hombre’. La letra dice así: «Es un gran necio, un estúpido engreído, un enano rencoroso, que no tiene corazón…». Durante el debate posterior a la emisión del documental, los colaboradores han comentado a qué persona podría ir dedicada esta canción.

El brutal zasca de Rocío Carrasco a Antonio David

Muchos han sido los que han apuntado que podría estar dirigida a Pedro Carrasco, su primer marido y padre de su hija Rocío. Sin embargo, ésta lo ha negado categóricamente. Y ha sido en ese momento cuando la colaboradora televisiva lanzaba un dardo al padre de sus hijos, Antonio David Flores. «Esa canción no era para Pedro. Es que mi madre era futuróloga e hizo la canción para después. Ese enano rencoroso», soltó la mujer de Fidel Albiac, provocando la risa de todos los presentes, pues se imaginaban a quien se refería, aunque ella no dijo en ningún momento el nombre de su ex.

«Menudo zasca», comentaba Mercedes Milá tras escucharla. Consciente de que la audiencia no iba a pasar por alto este comentario, la periodista reconoció: «Mañana tendremos a unos cuantos sacando bilis, por lo que dice Rocío Carrasco en el programa de su madre». Y, como siempre, Mercedes tenía razón. Las redes sociales se dividían. Mientras que unos apoyaban sin ambages estas palabras de la hija de la Jurado, otros, por el contrario volvían a cebarse contra ella.